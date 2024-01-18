4外勞司機補考3不及格 再「肥」會炒 記者昨試乘47M小巴 有客指停車位猶豫

明報記者 孫澤芳

兩外勞駕47M及48M 下午更為主

本報前日報道，首兩名外勞小巴司機已駕駛來往港鐵柴灣站及東區醫院的48M專線小巴載客；昨再從多個渠道得悉，兩名外勞亦會駕駛來往柴灣站及小西灣邨的47M，日後駕駛哪一路線視乎情况，主要駕駛較缺人的下午更。

綜合兩名消息人士及本報記者昨於小巴站觀察，兩名外勞司機昨日駕駛47M線，兩人均未回應是否外勞，其中一人稱「不方便回應」，上班時「唔可以同客人溝通咁多」。

記者昨天傍晚5時許以乘客身分登上其中一名外勞司機駕駛的47M小巴，由小西灣往柴灣。據記者觀察，該司機駕駛時全程車速稍慢，平均較本地司機慢約兩分鐘，其間未見違規切線、衝燈等，惟每當停車時略顯猶豫，曾於交通燈轉綠時未即時開車，遭後方車輛響號提醒。記者亦觀察到，本地司機駕駛時，一直有透過傳呼台與站頭或其他司機聯繫，分享沿途車站人流資料，外勞司機則未見使用。外勞司機亦懂廣東話，每當乘客叫「有落」會舉手示意。

車較慢聞「有落」舉手 有客指不覺有別

有乘搭由外勞司機駕駛班次的乘客稱，未有察覺司機並非本地人，但感覺司機反應及觸覺較慢，有時會對停車位猶豫，「佢對環境唔熟，程車唔太暢順」。乘客Chris則稱不覺得與平日乘搭的小巴有分別。

有接近48M及47M線小巴營辦商的消息人士昨向本報表示，訓練外勞時車速較慢，故「落地」時外勞只有本地司機七成車速屬正常，料熟習後會上手。不過消息又指，暫未知何時再有下批外勞加入開工，澄清至今只有6名外勞司機參與考試，並非日前有司機所指12人，首次考試時兩人及格，餘下4名司機已補考，最後1人及格，內部訓練後會開工，其餘3人考兩次仍不及格。

消息：營辦商憂不及格仍有糧出欠積極

消息形容營辦商慨嘆花錢請外勞「中晒伏」，擔心部分外勞司機或發現只是接受訓練及考試、未正式開工仍可獲支薪最少1.43萬元（行業工資中位數），「做又三十六，唔做又三十六」，對通過考試「積極性不足」，「唔知係咪特登」；營辦商已決定倘前述3人再考仍不及格，會解僱。消息說，業界盼政府考慮安排內地司機自行來港自費考小巴牌，減輕業界承擔司機需補考多次的風險成本。

消息又稱，營辦商現時會盡量每日安排已抵港、未獲考試發牌的約10名司機跟車熟習路况。

本報記者昨早約6時半在47M及48M站頭觀察，發現數名外勞司機在附近等候，有司機稱仍在上駕駛訓練課程，未正式考牌，昨來站頭觀察熟悉環境「睇吓路、睇吓燈」。有司機認為香港與內地左右軚之別無影響，內地馬路更多車，在港駕駛不難。

外勞站頭熟悉環境 稱左右軚無影響

站長表示，營辦商目前營運6條路線，共有約百名司機，僅兩成是全職，其餘為兼職及替工等，人手非常不穩，料公司因而輸入外勞。