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8警同隊主管：事發片認不出被告 信無誣告

【明報專訊】8名警員涉2020年初在深水埗通州街公園遮閉路電視鏡頭，誣衊露宿者藏毒及砸爛罐頭等，被控意圖妨礙司法公正案件昨在區院續審。同隊督察作供指出，公園是毒品黑點，他在事發施襲及刑毁畫面認不出案中被告，並聯想到被告當時問過現場物件屬於誰，否則正常而言警員不會無故接觸，又稱警方緝毒時會打開器皿抽樣檢查。督察憶述，當年新聞報道有人公園「打爛嘢」，遂展開調查，他說身為案件主管，「相信同事無誣告任何人」。

8被告均隸屬深水埗特別職務隊第一隊，控方傳召時任該隊案件主管的督察蘇文浩作供，他稱自2019年擔任西九龍應變大隊處理「黑暴」，案發兩天同樣調任應變大隊，隊員則到場反毒品巡邏。蘇觀看閉路電視片段截圖認出8人，但在警員疑毆打露宿者及砸毀家當的畫面辨認不到同袍。辯方盤問，蘇認出被告並非百分百肯定，蘇同意說法。

辯方示，案發前警隊發內部通告提升傳染病戒備級別，蘇稱沒看過，但知道疫情嚴重。辯方展示警方期刊，問蘇是否見過毒品藏在罐頭和穀物中，蘇稱無親眼目睹，只聽聞過這些例子。辯方續問，曾否在飲料或豉油樽內搜出毒品，蘇稱獲悉有毒品收藏在紅酒瓶，他見過毒品收在膠櫃，藏於膠箱則不常見。蘇確認若在物件表面沒發現，會打開器皿檢查，例如罐頭。

被問當天執勤細節 次被告「無嘢講」

另外，庭上播放次被告韓廷光的錄影會面。警方問及，韓當天執勤時在涉案公園的木亭做什麼、首被告郭展昇是否一直與韓行動、韓在郭損毁物品期間身處何方，以及吩咐韓在片段認人等，韓一概回答「無嘢講」。

【案件編號：DCCC 123/21】

相關字詞﹕區域法院 警員犯法 意圖妨礙司法公正 通州街公園

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