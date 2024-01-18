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港聞

港聞一

談《蘋果》運作：黎「飯盒會」下指示 同事循此思考「點追」

【明報專訊】張劍虹昨交代加入壹傳媒的經過，其後分別擔任《壹週刊》總編輯及台灣分支社長。他曾離職，在黎智英邀請下重新加入，8年間擢升至壹傳媒行政總裁，「相信黎先生認同我嘅工作能力」。張又講述《蘋果日報》日常編採流程，提到黎會親自主持「飯盒會」下達編採指示；同事會基於指示思考「點樣追落去、做得詳細啲、豐富啲」。

張劍虹供稱，早年畢業於中大社會科學及新聞學系，1991年加入《壹週刊》任財經組編輯，1994年出任香港《壹週刊》總編輯，2001至2005年應黎智英邀請，出任台灣《壹週刊》社長。

控方問張為何獲晉升 官質疑無關案情

張劍虹看到台灣分社漸上軌道，於2005年辭職休息，在黎重新邀請下，2010年再度加入《壹週刊》擔任內容顧問，一年後調任《蘋果日報》總編輯，2016年升為社長，兩年後兼任壹傳媒行政總裁（見表）。

控方多次問到黎為何晉升他，法官李運騰一度打斷質疑與案有何關聯，張其後回答相信黎認同其工作能力。

每日開鋤報會初會編前會 黎張不參與

張劍虹並講述《蘋果》架構和每日出版流程，先挑選新聞材料，評斷應採用什麼角度、「開幾大」，再召開3個會議討論。張稱每天下午2時半副社長陳沛敏、執行總編輯林文宗、總編輯羅偉光及其他管理層會舉行「鋤報會」，檢討當日見報內容是否有不足。

半小時後，原班人馬再舉行「初會」，由各組組長交代各自負責的範疇有何新聞，陳沛敏會根據黎智英定下的編採政策，着各人以符合上述政策的「角度」發掘新聞。至約下午5時半的「編前會」，高層會決定翌日報紙頭條及各版港聞內容。此外，眾人每周另有一次「Planning會」，交代未來一周大致新聞材料等。

「飯盒會」每周開 各刊物輪流見黎張

張劍虹稱他與黎智英不參與上述會議，不過黎智英會親自主持「飯盒會」下達編採指示，《蘋果》、《壹週刊》、《飲食男女》或廣告部每周四會輪流與黎智英與張劍虹二人、營運總裁周達權、資訊科技部主管Connie Chan等人會面。

「飯盒會」正式召開前，黎智英會設立通訊群組，讓參與者先提出問題和想法，然後再由黎於會議當日「拍板」。會議期間黎會分享對時局看法和政治取態，因應形勢給予編採指示。

（黎智英案）

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