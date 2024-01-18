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張劍虹：黎2014起積極參與編採 稱報格「狗仔隊」變「反政府」 2019藉《蘋果》籲上街制裁

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司被控勾結外國勢力案，昨第11天審訊。控方傳召首名證人前《蘋果》社長張劍虹出庭作供，張1991年加入《壹週刊》，在黎手下工作。他描述黎往日較少插手《蘋果》編採決策，但自2014年佔中開始積極參與，令《蘋果》形象由「狗仔隊、娛樂」轉為「反政府、對抗中央」。2019年反修例運動時，黎主張透過《蘋果》呼籲市民示威及西方民主國家關注或制裁，使官員「唔敢亂咁嚟」。

張劍虹首日以從犯證人身分作供，由3名懲教人員押送到庭。他形容擔任壹傳媒主席的黎智英是「最高領導人」、「最終決策人」，亦是《蘋果》「掌舵人」，他負責執行黎和董事局指示。黎亦每周主持「飯盒會」，與《蘋果》高層和部門主管談論時政、下達編採指令（見另稿）。

佔中分水嶺 推「622公投」爭「真普選」

2011年調職《蘋果》總編輯的張劍虹，形容2014年佔中為「分水嶺」，以往黎「比較少參與」《蘋果》編採政策，而《蘋果》予公眾印象亦偏向「狗仔隊、娛樂」。自2014年，黎智英「好積極開始參與《蘋果》嘅編採政策」，利用《蘋果》呼籲群眾爭取民主、上街抗爭，例如推動當時的「622公投」、爭取「我要真普選」，又提到《蘋果》發布一段由音樂劇《孤星淚》歌曲改編為中文的影片，黎亦有份獻唱。張形容《蘋果》儼如「成為一間反政府、對抗中央嘅報紙」，此後亦沿用此方針繼續營運。

黎感逃犯例「送眼中釘返大陸」 傳媒無得做

張劍虹描述黎追求民主自由、反極權的「形象好鮮明」。2019年反修例運動，黎曾向張稱認為《逃犯條例》侵犯港人自由，「覺得中共係要透過呢個條例，將唔聽話嘅香港人，同埋中共政權眼中嘅『眼中釘』送返大陸」，黎擔心若修例通過，「傳媒都冇得做」，故要透過《蘋果》「呼籲啲人上街抗爭」，向政府施壓，並在國際層面呼籲西方民主國家關注，「希望佢哋能夠出手對抗港府同中央」，甚至制裁中港官員，「等佢哋唔敢亂咁嚟」。

社論評論按黎方針審批 各人薦觀點相近者

《蘋果》每天均發布社論〈蘋論〉，張形容社論「一定要跟住黎先生所訂下嘅方向嚟寫」，4名主筆馮偉光、楊清奇、方圓、古立均經黎批准起用，當中方圓是由黎引薦，因黎欣賞其文章，認為他熟悉中共，其社論主要是批評政府、反中共。張2020年亦曾推薦在《壹週刊》撰文多年的經濟學者林本利撰社論，獲黎首肯，不過林只寫了3個月。

除監督社論文章，黎亦每周日在《蘋果》副刊專欄〈成敗樂一笑〉親撰文章，張稱「一般都係反共同批評政府」，又形容「黎生呢篇文係無人，無人敢修改」。

《蘋果》港聞版的評論文章，亦是按黎訂下的編採方針審批，由社論主筆楊清奇管理及邀請作家撰文，黎會推薦他欣賞及「適合佢評論方向」的作家給楊，若張發現「符合黎生嘅觀點」的作家亦會推薦。例如2020年張見台灣《蘋果》反修例評論文章與黎立場一致，遂向楊建議與香港《蘋果》共用文章，又曾推薦一名與黎相識及「寫啲比較批評政府」的日本作家予楊，黎沒異議。《蘋果》2020年開設英文版後，黎曾稱助手Mark Simon和壹傳媒非執董Mark Clifford可介紹英文版寫手。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 51/21】

明報記者

（黎智英案）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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