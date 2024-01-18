人才置業稅先免後徵 兩月批出394宗

林健鋒促撤辣 何永賢：多因素影響樓價

何永賢昨在立法會回應議員質詢政府會否考慮樓市全面撤辣稱，樓市受不同因素影響，包括地緣政治、經濟及息口等，均影響投資者情緒和對樓市看法，難從中抽出任何一項因素，達到什麼數字就作決定。她強調，政府會整體動態觀察不同因素作決定。

經民聯林健鋒指出，公布「減辣」後樓市成交量沒起色，樓價續跌，證明政府擔心全面減辣令樓價飈升的預期不會發生。他說市民都想知道政府會否盡快全面「撤辣」，令樓市以至整體香港經濟盡快恢復活力。何永賢回應稱，政府每一項政策都希望平穩及平衡。她引述去年10月25日宣布調整住宅物業需求管理措施後，去年12月送交土地註冊處註冊住宅買賣合約宗數為2929，雖未及去年上半年每月平均4370宗水平，但比對10月2123宗及11月2554宗是連續兩個月上升。

稱減辣後住宅註冊連升兩月

樓價方面，何稱整體住宅售價近月繼續輕微下調，11月數據按月跌約2%，仍屬有秩序調整，看不到很急促、「斷崖式」下跌；而香港仍有很多年輕人及家庭希望置業，政府推出居屋項目亦錄得超額認購，證明需求仍殷切。她相信做好平衡，是本屆政府希望樓市保持健康平穩發展的一項重要因素。

何永賢表示，政府預計未來3至4年一手私人住宅供應量維持約10.7萬個單位的高水平，反映私人住宅供應穩定，政府會繼續密切監察住宅物業市場。她又提及，樓價自去年第二季後期開始回軟，截至去年9月底，負資產宗數約1.1萬，但住宅按揭還款率仍維持非常高，去年9月底達99.98%。