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金局函銀行 籲同理心待財困客 陳茂波：短期無徵資產增值稅條件

【明報專訊】行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒昨表示，市場最近有傳聞稱銀行因應樓市調整及企業經營環境困難，對企業收緊借貸甚至「call loan（要求提早清還按揭貸款）」，他引述金管局稱沒指示銀行call loan，金管局亦已向銀行業界發指引，提醒除考慮抵押品價值亦要考慮市場變化及借貸人過往表現。金管局回覆本報查詢確認在上月20日向銀行發信，重申處理借貸原則，並提及當企業客戶財困，銀行應遵指引以同理心處理。金融界議員陳振英稱，未見銀行大規模call loan。

林健鋒：市傳催還貸 盼手下留情

林健鋒昨在立法會見記者稱，相關傳聞令中小企及市民「人心惶惶」，他向金管局反映情况後，獲對方回應沒曾指示銀行call loan，另亦已發出指引，要求銀行考慮借貸時，不要單憑抵押品價值，亦要考慮市場變化及借貸人過往表現。

林認為，金管局回應可紓緩市場憂慮，他呼籲本港銀行業界「手下留情」，今年香港經濟疲弱，中小企農曆新年前「又要出糧又要交稅」，是生死存亡關鍵時刻，銀行絕不可隨便call loan，否則中小企可能會出現倒閉危機。

金管局回覆本報稱，副總裁阮國恒上月以題為「Lending practices（借貸業務）」署名向業界發出信件，信件已上載網頁。信件稱，銀行須確保借貸業務符合金管局監管期望，當企業客戶面對財務困難，銀行應遵現行指引以同理心處理個案。信件又說，在信貸審查後決定降低企業客戶信貸限額，應給予客戶足夠時間尋找替代融資方案。

金融界議員陳振英向本報稱，未見銀行大規模call loan，強調銀行只會審視還款能力，是否要求提早還款與抵押品無關。不過，他稱若借貸人以物業「加按」而還款有困難，銀行就會採取行動。至於中小企「還息不還本」計劃，他強調銀行仍容許「特困行業」只償還利息，例如旅遊巴公司。

工總稱未見 中小企聯會冀有商量

香港工業總會主席莊子雄亦稱未見銀行向企業call loan現象。香港中小型企業聯合會會長郭志華表示，銀根問題對中小企最重要，希望銀行可與企業有商量，經濟困難期間容許更長還款期。

另外，財政司長陳茂波本月初曾言，資本增值稅是研究範圍之內。於瑞士出席世界經濟論壇年會的陳茂波昨向傳媒表示，目前可見短期內不具備開徵資本增值稅的條件，強調要考慮香港競爭力、鞏固經濟復蘇力度、對資產市場影響等因素。莊子雄稱，良好營商環境是香港重要資產，香港應維持簡單穩定稅制，同意不適宜開徵該稅種。

相關字詞﹕資本增值稅 銀行業 樓市 中小企 借貸 林健鋒 Call Loan 金管局

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