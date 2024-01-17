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港聞

港聞二

港台記者帶對講機罪脫 律政司提覆核

【明報專訊】2021年4月15日「全民國家安全教育日」，警方在黃竹坑警察學院舉辦開放日。一名前往採訪的港台兼職記者在港鐵海洋公園站被搜出兩支玩具槍及一部無線對講機，他經審訊後獲裁定「管有仿製火器」及「無牌管無線電通訊器具」兩罪不成立。律政司就涉及對講機的控罪提覆核，要求推翻無罪裁決，案件昨於西九龍裁判法院覆核聆訊。裁判官聽罷雙方口頭陳辭，要求補充書面陳辭，並押後至2月7日繼續處理。

案發時是香港知專設計學院電視電影及攝影高級文憑學生的洪嘉榮（22歲）2022年3月獲裁定無罪。控方覆核「無牌管無線電通訊器具」罪，「管有仿製火器」罪無覆核申請。

控方陳辭指，案例顯示控方毋須證明被告犯案時的意念，或知悉其行為違法。在審訊中，被告辯稱購買對講機時，店員確認該對講機毋須持牌使用，被告相信他的說法，以為自己毋須持牌，這並非事實上的誤解，而是法律上的誤解，不能構成抗辯理由。

辯方：真誠相信毋須持牌

辯方回應稱，對講機的牌照規定涉及大量專有名詞，被告曾試圖查詢有關頻帶等事項，真誠了解過他的對講機是否獲豁免，即使其查核未必準確，但他真誠相信手上的對講機毋須持牌使用，被告根據店員的解釋及自己的認知判斷對講機毋須持牌使用，屬事實上的誤解，而非誤解法律原則。

【案件編號：ESCC 1836/21】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 覆核聆訊 管有仿製火器罪 無牌管有無線電通訊器具罪 記者 兼職 全民國家安全教育日 香港電台

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