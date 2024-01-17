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外判工石屎水倒雨渠 路署：已下令停止

【明報專訊】日前社交平台流傳一張相片，顯示油麻地有工人將懷疑混凝土泥水倒入路邊坑渠。路政署回應本報時確認，該署道路維修保養定期合約承建商上周日（7日）在油麻地以快乾混凝土修補路面後，懷疑有工人違反工作指引，把清洗工具產生的污水直接倒進附近路旁集水溝，而非運送回維修廠房處理。路政署表示，已下令承建商停止有關不當行為，並清洗可能受影響的集水溝和渠道。

清洗工具廢水須運回廠房處理

根據相片中工人身上的安全帽及反光衣，涉事承建商為順源建築有限公司。該公司網頁顯示，與路政署簽訂關於九龍西道路（高速公路除外）的管理及維護定期合約，為期6年至2026年。本報昨向順源建築查詢，截稿前未獲回覆。

路政署稱，事件與該署道路維修保養定期合約承建商本月7日在彌敦道405號外進行的路面維修工程有關。署方表示，已要求承建商清洗可能受影響的集水溝和渠道，安排視像檢查以確保該段渠道運作正常，以及加強對工人的培訓和監管及巡查工地施工現場。路政署亦指，會將是次欠妥的表現適當反映在承建商表現評核報告內。

議員憂違規倒水非一日半日

九龍西立法會議員梁文廣向本報表示，工地的習慣並非「一日半日」，憂慮過去工人亦有相同行為，令泥水堵塞渠口。他指彌敦道是重要街道，一旦於暴雨時發生水浸，對九龍區交通影響很大，促請政府檢查相關渠口是否運作正常。油尖旺南區議員葉傲冬則說，對有工人公然倒污水感震驚，但認為屬個別事件，稱過往未曾接獲相關投訴，相信未會影響渠道。他形容路政署的跟進安排是「亡羊補牢」，但認為足夠補救問題。

相關字詞﹕葉傲冬 梁文廣 路政署 污水處理

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