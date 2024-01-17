小學區賽疑走線博輸 足總調查 指疑有人教唆球員不誠實作賽 約談教練

足總昨回覆查詢稱，非常重視教練和球員操守，會研究資料再跟進；又稱正擬備在青少年足球培圳課程中引入德育教材，希望從小培養球員正確價值觀。主席貝鈞奇昨表示，雖然國際賽事中亦有走線情况，惟任何球賽都應展現體育精神，教練應鼓勵球員抱住全力以赴心態落場，不應走線放棄比賽。

片段見守門員後腳踢入己方龍門

據了解，學體會的小學體育理事會亦正跟進事件，現階段正作前期程序，包括要求涉事球證及教練提交報告，稍後會考慮賽規及章則等再後續處理。

網上流傳片段，兩隊比賽時白衣葵涌球員回傳予守門員，守門員疑後腳將足球踢進己方龍門。片段配以字幕稱，因首名出線要對元朗，屯門和葵涌均不想勝出，又稱有守門員其後將球直接扔入自己龍門。有網民斥「超失望，連教練都教到小學生咁無體育精神」，亦有網民質疑「咁怕輸」為何落場。

按學體會官網，全港小學區際五人賽屬首屆，17隊各區學校的男學生組隊以區際名義作賽，初賽及八強賽事於上周六一連兩日在荃灣沙嘴道遊樂場硬地足球場進行，四強及決賽本周六於東涌北公園舉辦。涉事葵涌對屯門賽果為3比5，兩隊其後在複賽及八強出局。賽事資助機構為康文署，本報正向署方查詢。

教界：外判教練為續聘爭勝不出奇

學體會小學體育理事會前主席張勇邦稱，一般外判教練為爭取佳績以獲學校續聘，故在賽事走線用盡辦法出勝並不出奇，「贏了比賽就有業績，輸太多就無人請」，形容做法不理想但屬人之常情；惟如在校教師兼任教練，則較不可取。他認為相較外判，教師教席穩定，教師亦應抱有全面育人的使命，教授學生盡力而為，「勝負次要，經歷最重要」。張勇邦認為，要證實球隊「打假波」有難度，舉例教練可以球員精神欠佳故「放軟手腳」作辯解；惟他相信一旦接獲投訴，學體會定會跟進，包括傳召涉事人及要求提交報告等。

車路士足球學校（香港）營運總裁兼名宿山度士表示，暫不了解事件原因，認為球隊參賽時應全力以赴，落敗大可與球員檢討策略。他稱除球技外，向球員教授正確價值觀亦很重要，尤其面對年紀較小的球員，不應該灌輸為勝出賽事而「打假波」和「走線」的觀念，否則「贏都不光彩」。