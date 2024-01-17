羅淑佩：「加分」助物管更積極捉濫用

增加鼓勵 料「行多一步」

房署早前已收緊屋邨管理扣分制，為進一步打擊濫用公屋的情况，羅淑佩昨表示，房署會鼓勵物管公司及員工，若發現濫用公屋的個案，有助房署收回濫用公屋單位，或能夠協助房署更有效執行公屋住戶扣分制，兩者均可以獲得「加分」。她形容是次做法盼令物管公司更積極，同時與房署合作加強打擊濫用，完善屋邨管理。她又稱，房署對屋邨的物管公司本身有評核，若物管公司所獲的評分高，對將來投標有幫助。

翻查資料，全港目前有約80萬個公屋戶。房署已於2023/24年度首8個半月（截至2023年12月中），因租戶濫用公屋和違反租約或相關政策而收回的單位已接近2100個，已達到2022/23全年度收回2200個單位的九成半。

建築工程擬引入「無人天秤」

另外，房屋局與香港智能建造研發中心昨日簽署合作備忘錄，建立策略伙伴合作關係，期望能夠共同推動建築業界，利用科技升級轉型，合作項目包括聯合開發一款智能天秤系統，利用人工智能輔助操作天秤，長遠實現「無人操控」。