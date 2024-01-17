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房委料未來4年現金流急降 委員憂市况拖累居屋 羅淑佩：定價要避免蝕錢

【明報專訊】房委會昨日舉行會議，根據最新預算，房委會的現金和投資結餘，預期會由今年4月初約697億元，下降至2028年3月底約406億元。建築開支仍是最龐大開支項目，預計2026/27及2027/28年度的建築開支高達每年400億元。會上有委員關注，由於目前經濟不景，憂日後市况會影響房委會收入。房屋署則表示，房屋定價要避免「賣一間蝕一間」。

房委會昨通過2024/25年度的機構計劃、2023/24年度的修訂預算及2024/25年度的建議預算，並備悉2025/26年度至2027/28年度的財政預測。委員劉詩韻稱，市况會影響房委會收入，尤其居屋買賣，憂若市况持續下行，日後出售居屋亦有可能出現虧損；另有委員則提出調整資助出售房屋比例，以增加收入。房屋署長羅淑佩回應稱，房署在出售房屋上面對壓力，要避免「賣一間蝕一間」，否則反映房署控制成本做得不好，以及定價機制有檢視空間。

何永賢：公屋暫未有計劃加租

房屋局長何永賢則表示，手頭上的項目很多已定好，包括哪些是居屋、哪些是公營房屋，並表示「有很多工夫做」，如有新想法，會適時分享。她又稱，房委會財政至2027/28年仍有盈餘，但強調「今天都要起步去研究下、籌備未來，希望整個財政狀况健康發展」。

被問到如何令收入改善，何永賢回應，出售資助房屋仍是主要收入來源，惟供應與落成數目要視乎當年度的土地供應；至於公屋會否加租以增加收入，她稱會按機制做，暫未有計劃調整公屋租金。

預算每年建築開支增至三四百億

根據房委會預算，預計2028年3月底的現金及投資結餘水平，會下降至406億元。房委會解釋，因2024/25至2025/26年度每年的建築開支將會超過300億元，而2026/27及2027/28兩個年度更會上升至每年約400億元，故預計房委會的現金及投資結餘水平於2028年3月底時，會下降至406億元。

相關字詞﹕房委會

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