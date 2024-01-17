工字鐵命案 精進工程控5罪、分判商4罪

兩人共涉5罪 5月再訊

精進建築工程有限公司被票控5罪，包括「沒有防止工人遭墮下的物料或物體擊中」、「沒有發展、實施和維持一個安全管理制度」、「進行工程方式導致有人受傷／財產損毁」等。啟益工程有限公司被控4罪，包括「沒有防止工人遭墮下的物料或物體擊中」和「進行工程方式導致有人受傷／財產損毁」等。

經營依成鋼鐵工程公司的被告溫金華被控4罪，包括「沒有設置及保持安全的工業裝置及工作系統」和「沒有防止工人遭墮下的物料或物體擊中」等。被告趙海凌另被控1項「進行工程方式導致有人受傷／財產損毁」罪。

屋宇署和勞工處代表在庭上表示，案件源於同一事件，申請押後以索取律政司意見，並考慮合併處理。暫委裁判官馬安琪將案件押後至5月7日再訊，以待控方索取法律意見和提交文件。翻查資料，涉事的精進建築工程有限公司不獲屋宇署續期，去年11月起從一般建築承建商名冊除名。

【案件編號：KTS13003-12、27884-7/23】