童樂居7人涉睹虐兒未阻 1發笑

7名被告是黃潔瑩（案發時23歲，下同）、陳綺雯（49歲）、鄧月媛（50歲）、梁曉彤（26歲）、梁善儀（51歲）、關佩華（49歲）及陳信興（56歲）。

26歲員工摑1歲童致跌倒

控方開案陳辭稱，7人涉及共13次虐兒事件，至少9名兒童受害。其中一次事件中梁曉彤掌摑1歲女童O的頭，使O失平衡臀部着地，其餘大部分事件為各被告目睹同案已認罪被告傷害兒童，沒出手制止。

其中梁善儀被指目睹同案已認罪被告李晓儀傷害兩歲男童E，當時E在一塊寫有「聖誕快樂」的壁報板前拍照後，走向梁和李。李用手指彈E的眼睛，又脫去E頭上的聖誕帽，用該帽拍打E的臉，其時梁用衣架指着E的頸。當李繼續打E的右手令E哭泣時，梁用衣架來回觸碰E的嘴巴。

鄧月媛被指4次目睹他人襲擊兒童，其中一次是同案已認罪被告趙詠茜將3歲男童F推落地，鄧見狀對F低聲說話，F不斷搖頭；黃潔瑩、陳綺雯、關佩華、梁曉彤及陳信興分別目睹其他同事推跌及摔倒兒童、拍打兒童身體及用波鞋掟兒童時，均沒制止對方，其中陳信興一度發笑。

【案件編號：DCCC 846-853/22】