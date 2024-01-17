75%市民未聞「預設醫療指示」 解說後七成願訂立

港大調查 團隊：生死教育不足

是次調查屬「賽馬會安寧頌」計劃一部分，於去年7至10月訪問到1506名本港成年市民。結果顯示，約76%受訪者談論生死話題時並未感到不自在，當中近40%表示樂意；然而大部分人未聽過「預設照顧計劃」或AMD。當受訪者簡單了解有關資訊後，大多數人均願意接受安寧照顧和預設照顧計劃（見表）。調查顯示，74.4%的受訪者願為自己設立AMD。

家人設立否 三成取態中立

身兼安寧頌項目總監的周燕雯說，調查發現受訪者較能確定自己的AMD需要，但對於家人意願，有三成受訪者取態中立，顯示受訪者對家人取向並不十分了解，強調多與家人溝通的重要。她續稱，本港生死教育不足，令市民難接觸該議題，是次調查顯示死亡非忌諱話題，政府就相關議題立法正值適當時機，今年1至4月安寧頌將圍繞有關立法議題，舉辦社區教育講座。

柏金遜婆婆：盼順其自然

安寧頌服務使用者邱婆婆今年80歲，已患柏金遜症逾廿年，早年從報章了解AMD，3年前有見病情轉差，在一次覆診向醫生提出希望簽署AMD，「我問醫生，如果最差之時，你會點對我」。邱婆婆自言想順其自然，表明不想接受電擊及侵入性的治療，「我已經很老，不需要再救，這個柏金遜病都令我幾辛苦，現在腳都在震」。安寧頌服務團隊向她進一步介紹有關知識，並幫助她與身在加拿大的胞弟溝通，達成共識。

邱婆婆的醫生、律敦治醫院及鄧肇堅醫院內科及老人科部門副顧問王自強醫生說，預設照顧計劃是個全面溝通的過程，讓晚期病患者精神上仍有能力自行做決定時，預先與家人或醫護表達日後不能自決時的醫療及個人計劃，透過AMD可決定在指定情况下拒絕哪些維生治療。