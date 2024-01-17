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外勞小巴司機開工 兩人駕柴灣48M 暫56人考試22及格 工會關注聘用成本遠超本地月薪

【明報專訊】運輸署早前批出969個外勞司機配額，截至前日有91名「輸入司機」已抵港，其中56人參與駕駛考試，22人及格，及格率不足四成；署方稱據其了解，部分司機已陸續投入服務。本報綜合多個消息，首兩名外勞小巴司機已開始載客，負責來往港鐵柴灣站及東區醫院的48M專線小巴。汽車交通運輸業總工會關注，不少營辦商聘用外勞的成本達2萬至3萬元，遠高於當前小巴司機月薪，建議政府應先改善前線司機工作環境，料有助紓緩現時業界人手不足及老化現象。

運署：會派員了解確保表現

運輸署表示，部分輸入司機已陸續投入服務，會派員實地了解及確保其駕駛及服務表現在不同的駕駛工作崗位或服務路線能符合乘客要求。對於現時駕駛考試及格率不足四成，署方稱與獲批的配額數目比較，考試者只佔一小部分，現時及格比率不宜視作有效的統計數據。署方又稱，視乎個別情况，輸入司機由抵港培訓、完成駕駛考試訓練至獲取相關駕駛執照，一般約需1至1.5個月，完成路線培訓後可投入服務。

本報記者昨日前往48M位於柴灣利眾街的小巴總站，有駕駛該專線的小巴司機透露，上周有12名外勞司機參與駕駛考試，兩人及格，該兩人已開工，「我見他們又跟車，今早（昨早）才跟完車，學吓路線」。被問及未通過考試的司機有何安排，他稱不太了解，但知公司會安排宿舍。

乘客有憂安全有料僅態度不同

市民潘先生表示，每次前往東區醫院都會乘搭48M，對於該線聘用外勞司機，他擔心安全，惟沒其他更好的選擇，「一係行上去，一係搭的士，迫住要搭」。柴灣居民鄭先生則認為毋須擔心，相信外勞司機與本地司機差不多，只是服務、態度有點不同，又指48M司機不足，市民常要等車，增加人手相信可改善問題。

業界：待補考者付10%月薪交租

有不願具名的小巴業界人士表示，柴灣現在已有外勞小巴司機入職，「又坐吓，又揸吓，又裝吓客咁，因為考咗牌就合格去做得生意、開得工」，指當務之急是安排抵港的外勞司機獲得駕駛執照，再安排適當訓練。談到等候補考期間司機未能開工，他稱會收取外勞10%月薪用作支付租金，最多1400元，其餘開支要自付。香港的士小巴商總會理事長周國強亦稱，據他所知一至兩名外勞司機正駕駛48M小巴，相信是近日「落地」。

汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源表示，本地司機的工資中位數僅1.43萬元，聘用外勞的成本卻達2萬至3萬元，建議政府先改善本地小巴司機就業，例如採取月薪制聘用，早更月薪應至少1.8萬元，夜更月薪應至少2萬元；倘採取時薪制聘用，早更時薪至少80元，夜更至少90元，營辦商亦不可以拆帳方式支付司機薪金等。

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