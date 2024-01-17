黎被控帖文下留言 保安否認煽殺一哥

認為黎遭政治檢控 fb「扯火鬧兩句」

被告為周健國（現53歲，圖，劉焌陶攝）。控方開案陳辭指，林卓廷於2020年12月2日發布上述帖文，被告翌晨留言稱「如果能集結幾十萬人衝入警總，暫（斬）殺鄧炳強和幾個警察高層，佢地就不會有咁高氣燄（焰）了。唯一方法，以暴易暴」，被告同日又回應「香港人太斯文了，不可能以和平手法對付暴政，由（尤）其是中共」。被告4天後被捕，承認一時衝動發表「殺警」言論。

錄影會面曾稱要以暴易暴

在錄影會面中，被告指黎智英遭政治檢控，他不滿許多被捕者不准保釋，感到「好嬲」，於是留言圍爐發泄。被告解釋揚言斬殺鄧炳強，是因為鄧是警隊「一哥」和最出名，替林鄭政府去做「污糟邋遢嘅工作」；他又說警察高層是「衰人」，把被捕者關押良久及充公其家人的財產、「誅九族」。被告留言時聯想到黃之鋒圍警總，他沒準備襲擊鄧炳強及警察，因為有限聚令及做不到。被告自言因沒支持抗爭而感內疚，認為應「以暴易暴」，即燒毁垃圾桶來抗議。

曾宴會碰面 對黎「有少少好印象」

控辯雙方一度爭議被告的精神狀况，法官指被告焦慮及抑鬱症狀輕微，質疑是否可消除犯罪意圖。其後雙方不再依賴精神科專家證供，辯方確認被告自願錄影會面。法官裁定表證成立，被告出庭自辯稱他於2000年開設物流公司，至2016年倒閉破產，轉任保安員，患上適應障礙症。

被告續稱，於2003至2006年間出席過一次由合作伙伴、成衣公司舉行的聖誕聚會，黎智英也有出席，被告對他印象不錯，認為對方不介意與小型公司做生意。案發時被告不解為何警方每日拘捕人，「突然扯火鬧兩句」，但他被公審後「又蠢又急」，刪除留言不果，卻移除帳戶及程式。他重申無意傷害警員，留言只是「發噏風」。

【案件編號：DCCC 452/22】