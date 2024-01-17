黎方：無關控罪 官：助理解背景未必全盤接受 控方專家分析制裁 准呈堂

官：非如聖經 不涉解讀

辯方大律師關文渭陳辭指，專家的證供與兩項串謀勾結外國罪的控罪元素無關，未能證明被告行為與實施制裁的因果關係，亦並非如控方所指能反映被告的心態。辯方提到，美國《香港人權與民主法案》於2019年11月，即兩罪的控罪時段前生效，又指專家沒有看過被告與其他人之間的通訊紀錄。

法官李運騰打斷道，專家證人沒有必要查看通訊紀錄，但法庭須知道制裁的具體內容。法官杜麗冰亦指出，法官並非「國際專家」，專家證人只是協助為制裁措施提供背景，沒有解讀制裁內容，強調專家的供辭並非如「聖經」般需全盤接受，法庭會評估是否接納專家證供。

控方律政司副刑事檢控專員周天行回應辯方稱，各被告的通訊紀錄、《蘋果》文章及Twitter（現稱「X」）帖文多次提及制裁法案，報告有助法庭理解制裁的背景及後果，但不會依賴報告證明各被告的行為直接引致制裁，控方亦毋須證明當中有因果關係。

辯：尊重原則 不應審制裁原因

判辭：若為干預 尊重不存在

3名法官杜麗冰、李運騰及李素蘭在判辭表示，雙方不爭議王貴國在美國法律方面的資歷，控方亦確認不會依賴王就美國以外國家事宜的證供。控方將透過兩份於2022年11月及2023年11月準備的報告分析美國對中港官員實施的制裁，以及解釋制裁的時限、帶來的法律後果等。法官指出，本案涉及串謀控罪，控方毋須證明外國有否採取實際行動。

對於辯方稱，基於國際間的互相尊重（comity），不應審視制裁背後的原因，惟判辭認為若外國實施制裁的目的是為了干預本港內部事務，那麼「尊重」已不存在；就制裁行動是否合法，應循本港法律背景考慮。另一方面，正如控方所言，外國法律被視為需專家證供協助的範疇，王能協助法庭決定美國的措施是否構成尋求制裁。

控方今日將傳召張劍虹作供，他是首名出庭作供的證人，預料主問需至少一周。辯方確認可在資深大律師彭耀鴻缺席下進行，同時透露彭可在下周一重新參與審訊。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）