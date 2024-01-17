八警首被告看閉路電視片 稱「認唔出自己」留意不到同袍

有否參與拘捕？ 「暫時唔想回答」

被告為郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩、林華嘉、莫志成、尹栢詩及陳守業。郭展昇在和警方的錄影會面中，起初聲稱不記得他於案發當年2月4日是否當值，翻看紀錄才確認自己值勤。郭表示認識同案被告，但對他們當時身處地點無印象，只知同袍拘捕數名男子及檢獲毒品，他沒目擊有人犯案。被問到有否參與拘捕行動，郭稱「我暫時唔想回答」，並兩次拒絕觀看閉路電視片段。

此外，控方傳召時任明愛醫院急症室醫生李秉聰作供，李稱案發當日為遇襲露宿者阮文山診症，阮的右胸觸痛，與他右邊肋骨骨折脗合，但沒瘀傷。李憶述，阮聲稱「畀警察打同埋踢」，不過李沒在醫療報告寫下，他未能證實阮被誰人襲擊，只列出親自診斷之事。

事主無瘀傷 專家：施襲物或落墊

專家證人、法醫林衛國供稱，未能判斷阮何時及為何受傷，稱遭受集中鈍力挫傷或拳打腳踢通常會導致瘀傷，倘骨折無外在瘀傷，可能是被大幅平面、已保護墊妥或力度分散的物件致傷。林在盤問下稱，骨折無瘀傷的可能很低，沒有紅腫亦少見；骨折癒合需時數周，傷勢可於檢查前短時間造成。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 123/21】