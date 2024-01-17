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廠商會倡派「夜間消費券」 文藝基金撥款開發夜經濟

【明報專訊】香港中華廠商聯合會向政府建議制訂「香港夜間經濟發展藍圖」，將發展夜間經濟納入城市規劃和產業經濟的中長期策略，措施包括推出「夜間消費券計劃」及派發「夜間優惠券」，以刺激和擴大本地市民和遊客需求。廠商會又提出在「文藝盛事基金」設立專門分項，為業界開發創新的夜經濟項目提供財務誘因，塑造18區各自的夜間地標和標誌活動。

廠商會日前向政府提交2024/25年度《財政預算案》的建議書，就推動新型工業化及創科發展、穩定經濟環境、加強增長動力等方面，提出近80項建議。

籲效韓國 北都建食品產業園

會方表示，工業對「北部都會區」的各個產業有高度關聯性，建議政府將「創新科技地帶」改名為「創新科技及工業地帶」，以提升工業在北都發展規劃的定位，並整合其他分區的工業相關預留用地，建立一片「香港優勢工業」的高地。會方又稱，可參考韓國「Foodpolis」推廣韓食至全球的經驗，在該區建立「香港食品產業園區」。

政府預料今年度有千億元財赤下，廠商會提出「派糖」，稱應「急民所急」，例如提供差餉、薪俸稅、租金、公司利得稅寬減等，以提振內需，刺激本地消費與投資意欲。會方也建議加碼投資於有助短期「促消費，擴內需」的項目，例如資助業界舉辦本地展覽展銷會、開發創新旅遊產品，以及為夜間經濟、「銀髮經濟活動」提供津貼等。

相關字詞﹕夜經濟 夜繽紛 財政預算案

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