灣區熱搜：前海16條拓AI 撐港企設跨境數據庫 創業投資均獲補貼 志在全球先鋒區域

明報記者 林迎

前海目前有商湯科技、思謀科技、小馬智行、粵十科技、影石創新等人工智能企業，2023年前3季度軟件和信息技術服務業營收增長65.5%，為人工智能產業發展奠定基礎。月初刊發的一號文件《深圳市前海深港現代服務業合作區管理局關於支持人工智能高質量發展高水平應用的若干措施》（以下簡稱《措施》），提到前海「人工智能集聚區」目標是打造全球人工智能先鋒區域，不僅鼓勵人工智能企業，亦支持先進製造、金融、物流、信息服務等行業的人工智能業務總部進駐。

租津上限年300萬 補貼高端人才稅額

《措施》對2023年1月起在前海合作區（包括前灣、桂灣、媽灣、寶中及大鏟灣片區）實際經營，而實繳註冊資本達到2000萬元（人民幣，下同）以上的人工智能企業，提供寫字樓租金補貼，以每平方米每月60元計，上限3年，每家企業每年最高不超過300萬元。

稅務優惠方面，對符合條件的人工智能企業按15%優惠稅率徵收企業所得稅，相關企業聘用的境外高端人才和緊缺人才，補貼其已繳稅額超過15%的部分。對於快速增長的企業則獎勵更多，若上一年度營業收入超過5000萬元，可獎勵其收入增量的0.1%，最高不超過500萬元。

算力、算法、數據是人工智能發展的三大支撐，《措施》提到推進前海國際數據專用通道和國家（深圳．前海）新型互聯網交換中心建設和應用，對在前海建設智能算力中心和智能算力調度平台的項目，總投資超過1億元的，按照上一年度實際投資額的5%予以資助，每個平台累計資助最高不超過2000萬元；同時引進數據服務企業，包括數據獲取、清洗、標註、評價、資產評估等，鼓勵建立人工智能訓練數據資源庫、標準測試數據集等共用平台。

投資算力中心逾億 最高資助2000萬

《措施》特別提到支持香港企業、科研機構在前海設立專業機構，設試點提供跨境數據庫服務，發揮前海深港合作和國際化優勢，支持引進境內外人工智能創新資源，營造開放包容的產業交流和行業監管環境。為打造深港人工智能算力中心，前海去年12月發布粵港澳大灣區一體化算力服務平台，提供算力調度、交易、應用和算力安全等一站式服務。

《措施》亦鼓勵人工智能與產業結合，在製造、金融、物流、商務等重點產業領域，採用大規模數據訓練和先進演算法、具有深度學習能力的人工智能模型，形成行業應用新模式。在上述產業領域，以及機場、港口、會展中心等重大平台設施，前海將打造人工智能示範應用項目，按實際投資額10%，予以每年最高200萬元資助。此外，政策亦鼓勵前海企業以基礎人工智能程式建設通用技術服務平台，為中小企業提供技術支持。

推AI示範應用項目 倡設平台援中小企

此外，前海管理局將採用「揭榜掛帥」方式開展人工智能領域科研攻關，每年面向社會徵求需要解決的人工智能科學問題和技術難題，放榜題目不超過5個。前海管理局最高可按項目實際研發投入的20%，每項目給予最高500萬元支持。前海亦支持國內外知名大學在前海建設人工智能科教平台，建立產學研合作人才培養模式。