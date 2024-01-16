轉載杯葛區選評論影片 男子認煽惑不投票緩刑

求情稱帖文無人讚好分享

指影響力低 無干擾選舉

辯方求情指出，被告文榮鋒（38歲）僅轉發他人的直播影片連結，沒有加任何評論。辯方續稱，被告並非意見領袖，號召力低，而且涉案帖文曝光率低，無人讚好或分享，嚴重性較低，加上相關法例訂立不久，被告誤以為在私人社交媒體帳戶轉載帖文不算違法，而最終選舉仍順利進行，無證據指被告的行為干擾選舉。辯方又指10宗同類案件均緩刑，希望本案亦判緩刑。

署理主任裁判官黃雅茵判刑時指出，被告認罪是最大求情因素，被告無案底，涉案帖文無人讚好、反應及分享，傳播力不算大，但仍是嚴重案件，以3個月監禁為起點，認罪後減刑至兩個月，緩刑18個月。

被告承認案情指，YouTube頻道主持人黃世澤於2023年10月31日，在頻道直播一條題為「杯葛區議會選舉連票都唔好去投」的影片，在片中表示該選舉為偽選舉，對香港的選舉制度表達不滿，並多次呼籲觀眾杯葛選舉，拉低投票率。黃也在fb專頁發帖附上直播連結，慫恿他人杯葛選舉。同日被告在他的fb帳戶公開轉載上述帖文。

被告12月4日被捕，他自願提供電話密碼，廉署人員發現電話已登入被告的fb帳戶，並找出相關帖文。被告在警誡會面中承認單獨擁有和管理該帳戶，帖文是由他本人發布，亦承認他知悉上述直播影片正在煽惑他人在該選舉中不投票。

【案件編號：FLCC 2049/23】