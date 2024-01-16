副秘衛碧瑤升任立會秘書長 梁君彥讚「由低做起」

陳維安8月退休 衛7月候任

2012年上任的立法會秘書長陳維安將於8月退休，梁君彥昨日公布經過既定的公開及內部招聘程序，立法會行管會決定由現任副秘書長衛碧瑤接任秘書長。衛碧瑤7月1日起擔任候任秘書長，其間與陳維安交接職務，至8月1日正式接任。立法會秘書處表示，招聘小組由身兼行管會主席的梁君彥及5名議員組成，透過人力資源公司協助招聘程序。秘書處稱多名人選具豐富行政及管理經驗，小組與部分經甄選的人士會面後，最終向行管會推薦衛碧瑤。

梁君彥去年7月宣布展開招聘程序，當時說預計歷時10個月至1年，最終提早在6個月完成。立法會秘書處稱今次招聘時間與其他高級職位做法一致，在預算和合理的時間內完成，而由於秘書長的重要，行管會須在正式履職前半年確定委任人選。

衛碧瑤於1993年加入前立法局秘書處，擔任秘書長高級私人秘書，梁君彥說對方非常熟悉議會事務及程序，曾涉獵秘書處多個領域的工作，具豐富經驗，亦展現出色的領導和管理才能。他稱讚衛碧瑤由低做起，多年來表現卓越，認為對方成為秘書長是「勵志的故事」，證明只要有心有力、具正向思維，秘書處可予大家發揮所長。梁君彥亦代表行管會感謝陳維安一直盡心竭力帶領秘書處，指對方任內面對行政立法關係緊張、新冠疫情等挑戰，仍確保議會運作暢順。

薪級D6 月薪逾27.9萬

立法會秘書長為秘書處的行政首長，薪級相當於首長級甲級政務官（D6），月薪逾27.9萬元。秘書長同時為立法會秘書，就立法會程序向立法會主席提供意見，亦負責管理立法會議員的酬津制度。