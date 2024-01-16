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港聞二

國泰內地空服員上崗 不諳廣東話「每天學一點」

【明報專訊】國泰去年8月首次在內地舉行空中服務員招聘會，從2000多份申請中邀600人面試。國泰服務董事吳潔文近日受訪表示，最終取錄逾100人，他們已完成為7周培訓，今月起已在內地及國際航線陸續執勤。國泰稱，目標明年空服員團隊人數達1萬人，逾1500人來自內地，即佔約15%。獲取錄國泰內地空服員來自不同省市，包括上海、廣州、南京等，部分未懂聽及說廣東話，有已開始執勤的國泰內地空服員稱，國泰無要求須學懂廣東話，但為免與乘客產生誤會，將「每天都學一點」，在飛行累積經驗。

目標明年15%內地空服員

持續內地招聘

吳潔文稱，國泰未來會持續在內地舉行招聘會，上周五及六已在北京舉行，今起至周四（18日）亦一連三日在廣州招聘，有信心可達明年招聘目標。吳又稱，去年國泰全年招聘1000名空服員，來自香港、內地、韓國、新加坡等地，不同國籍空服員一起培訓，故與學員上課及日常交流均以英語對答，對內地空服員表現滿意。

國泰航務部安全訓練經理胡懿琪稱，空服員需通過7周培訓包括16日安全訓練，內容包括急救、利用滑梯協助乘客疏散、救火等，學員即日上課後，翌日便需考試，通過後國泰亦會每年安排複訓，確保空服員掌握安全知識。

空服員Harry來自南京，2017年從澳州一間大學畢業後，曾在一家歐洲航空公司擔任機艙服務員4年，因在學時常搭國泰，當時空服員主動用普通話與他交流，令他覺得很親切，故一直盼加入國泰。

被問到不懂廣東話服務乘客時有否困難，Harry稱上周一（8日）首次執勤亦曾因語言問題，與乘客產生誤會。當時他服務香港往吉隆坡航班，有客人按響服務鈴，他以英語詢問，客人以廣東話回應希望索取「毛氈」，惟他誤聽成普通話發音相近的「毛巾」，幸其後客人再以普通話澄清是「毛毯」。

Harry指事後明白在國泰服務有必要學習廣東話，笑言從同事交流已學會「hea」、「大家好」等，未來會在服務客人時累積經驗學習。

相關字詞﹕國泰 國泰航空

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