澳門賽馬累蝕25億 4月結束 經營權不再公開競投 遣散570人

港馬會稱較同業有優勢

香港賽馬會昨回應查詢時表示，得悉澳門賽馬會及賽馬業務今年4月1日結束，對此深感可惜。馬會稱一直與澳門馬會緊密合作以推廣賽馬，而澳門馬會也是該會眾多匯合彩池合作伙伴之一。馬會續稱，目前亞洲以至全球賽馬業均面對多方面嚴峻挑戰，包括全球經濟衰退、非法外圍莊家，以及其他社交娛樂活動帶來的激烈競爭。馬會稱面對重大外在挑戰，但相對大部分馬壇同業更具優勢迎抗挑戰，在特區政府及其他主要持份者的大力支持下，該會將繼續透過綜合營運模式，致力為建設更美好社會作出貢獻。

香港評馬同業協進會主席、資深賽馬評述員卡洛斯表示，新加坡及澳門賽馬先後宣布停止營運，前者是不獲當地政府支持；後者則因澳門人口少及多不參與賽馬活動，而3年疫情亦令港人對澳門賽馬興趣減少，難以繼續營運。

卡洛斯又指，近年香港賽馬活動亦面對嚴峻挑戰，香港馬會開辦全球匯合彩池，是令本港賽馬投注額保持升勢的重要舉措；另針對本港馬迷日漸老化、其他消閒娛樂方式的競爭，馬會亦透過舉辦不同活動，例如安排人氣偶像在賽馬日現場表演等，吸引年輕一代入馬場。

澳門練馬師：一直未與員工商討

有不具名澳門練馬師表示，自去年已流傳澳門馬會申請交回專營權，亦有指由其他財團接管，澳門馬會一直未與員工商討解僱事宜。該練馬師認為澳門馬會經營不善，獲批延續專營權，卻不願投資，以致連年虧蝕，認為馬會有一定責任。

該練馬師表示自己投身賽馬，由低做起，對澳門馬會有感情，對馬會即將停運感失望，自己亦將投身失業大軍，「新加坡同澳門都無咗跑馬，香港馬會一時間未必可以吸納咁多澳門馬會員工，所以暫時無打算」。他又希望澳門馬會按法例向員工賠償。