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港聞

港聞二

Tg商購武殺撐疫策者 少女罪脫

【明報專訊】4男1女涉在Telegram群組討論購買或製造具殺傷力武器、傷害支持防疫政策的市民等，被控串謀有意圖而傷人等罪。4男早前認罪，女被告否認控罪受審。法官昨在區院裁決稱，被告由純粹發泄的「順民」逐步萌生購買武器的意圖，最終表明有意如此做，法庭不會接納為單純宣泄。被告行為雖不負責任、「幼稚得令人發笑」，但不能引伸出眾人之間達成協議傷害他人，裁定罪名不成立。

官指「幼稚得發笑」 未能肯定達協議

案發時16歲、現17歲的女被告否認於2022年2月8日至5月7日干犯一項串謀有意圖而傷人罪。同案認罪被告陳思諾、李浩源、黃澦羅及蔡啟棉將於2月2日判刑。

法官練錦鴻指出，涉案Telegram群組曾發布宣揚使用暴力、不同武器的陳述，應一併審視。陳思諾形容疫苗為「毒針」，同時有人批評防疫政策剝削基層、消滅人口等，被告在此基礎下加入對話，贊成支持政策的人應「死晒佢」，顯示眾人理念相同。及後陳提議應殺死所有「懷有奴隸思想」者，被告同意「大義滅親」，鼓勵和附和他人想法，姿態更明確。

其後被告進一步表示「有武器傍身係好」，當陳詢問誰有意購買時，被告和蔡啟棉以「舉手」的表情符號回應。法官續稱，雖然案中曾提及小型飛斧、3D打印槍械等武器，但被告實際上有意購買哪種武器並不清晰。

練官續稱，被告支持暴力行動和抗拒防疫政策，亦令其他成員以為「其道不孤」。被告作為管理員有權刪除和修改言論，沒行使權利是自招嫌疑，惟無提供確切協助使計劃落實，故未能肯定各人參與詳細傷人計劃並付諸實行，裁定被告罪脫。

【案件編號：DCCC 1016/22】

相關字詞﹕罪名不成立 區域法院 串謀有意圖而傷人罪 新冠疫情

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