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港聞二

8警案公園職員：不知有否吸毒者 見過針筒

【明報專訊】8名警員涉在深水埗通州街公園遮蓋閉路電視鏡頭，襲擊露宿者、誣衊藏毒及砸毁家當，否認意圖妨礙司法公正等10罪，昨在區院續審。康文署職員出庭作供稱，不清楚公園內是否有人吸毒，他接過投訴有露宿者大小二便、傳出臭味。辯方追問有否「道友」，該職員重申投訴只涉及露宿者，在辯方盤問下承認見過針筒，相信現場屬「毒品黑點」。

曾收針對露宿者投訴 不涉毒品

被告郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩、林華嘉、莫志成、尹栢詩及陳守業被控於2020年2月犯案。時任康文署三級康樂助理何駿傑供稱，他在位於公園壁球中心的辦公室工作，可檢視公園閉路電視片段，他曾把案發片段的18張光碟交予警方。何也負責維持公園秩序，他稱現場有許多人露宿。

辯方問及，擺放在公園的物品是否部分有用，部分狀似垃圾？何稱不知詳情，但署方不准放置雜物，他們會在該些物品上貼通告，若3日無人認領則棄置。何說，涼亭附近有不少由露宿者等人擺放的物品，用途不明；有自稱物主曾投訴署方清理物品。辯方續問何曾否目睹有人吸毒，何稱不太清楚，他見過毒品及針筒，但沒發現武器例如刀具；在職期間公園發生四五次打鬥，有報警。

值日警稱事主神態自若 沒言遭毆

警署警長、值日官李文偉作供確認，涉事露宿者「阿十」被指藏毒，另一露宿者阮文山涉管有牛肉刀被捕，阮嚷着腰痛要求治理。辯方稱，阮無向李表示遭警員毆打恐嚇，他神態自若、沒表露驚慌或疼痛，亦沒解釋痛楚原因，李同意說法。另一警署警長王偉勁到被告警長林華嘉的住所上門調查，王供稱林的宿舍單位面積約1500呎，否認林主動提供衣物作證，辯方指出林的單位實情超過2000呎。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 123/21】

相關字詞﹕區域法院 傷人罪 意圖妨礙司法公正 警員犯法 露宿者 通州街公園

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