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港聞

港聞二

中九幹線女工升降台夾頭命危

【明報專訊】啓德中九龍幹線地盤昨午發生工業意外。一名女工頭部被夾在天花及升降台之間，獲救時仍有知覺，其後陷入昏迷，送院搶救後情况危殆，留醫深切治療病房。勞工處已派員展開調查。路政署稱已圍封涉事工地範圍，相關工序亦已暫停，將與承建商全力配合有關部門調查。

下降變上升 待查誤觸按鈕抑功能失效

受傷53歲李姓女工為地盤雜工。現場為承豐道與承啟道交界的中九龍幹線通風大樓工地。昨午2時許，據悉李與男工操作剪刀式工作台負責拆除大樓牆釘，其間男工離開喝水，李繼續工作。她其後嘗試降下升降台接回男工，惟升降台上升，其頭夾於天花與升降台之間，男工即通知其他工友協助及報警。

消防接報到場，利用地盤起重機將傷者救回地面，她頭部受傷，由救護車送院。警方到場調查，暫列工業意外。事件是否誤觸升降台按鈕或功能失效，仍待相關部門調查。工權會已派員到醫院了解。

路政署回覆稱，中九龍幹線大樓及機電工程（HY/2019/13）一名負責在高處修補牆身的承建商工人，操作剪刀式工作台期間意外受傷。工人當時有佩戴包括安全帽等安全裝備。路政署長陳派明聯同承建商管理層事後到場視察，並指示承建商嚴肅跟進。總承建商金門建築稱對事件難過並慰問受傷工友，已聯絡其家屬以提供適切協助，金門一直非常重視工業安全，並關注今次事件，將積極配合相關部門調查意外原因。

相關字詞﹕工業意外 啟德

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