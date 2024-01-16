兩死車禍一人為整形醫 曾助八仙嶺大火學生

曾伙美容公司招生意裁失德

香港醫學組織聯會稱，對整形外科名醫何維新意外離世深表震驚及惋惜，何醫生深得同行敬重，是整形學會一位重要領袖，其離世是醫學界重大損失。該會向何醫生家人致以深切慰問，希望他安息。醫學界人士陸續於社交平台發文悼念，形容何醫生才華洋溢、毫無架子，「是世界知名的整形外科醫生和注射治療領域的領導」。

根據資料，何維新曾為八仙嶺大火受傷學生做手術。他被指2010年間聯同「變靚D」美容醫療中心的集團招攬生意，2013年09月承認指控，被醫務委員會裁定專業失德成立，除牌3個月緩刑兩年。

現場有新燈 黑袋遮蓋

記者昨午到車禍現場觀察，涉事的士行駛的菲林明道有衝燈相機，綠燈時間約70秒，共4組交通燈，港灣道來回行車線紅燈需等約72秒，兩路口約有兩秒緩衝始轉燈。另外，菲林明道近停車白線左右兩組交通燈後方另有兩組蓋上黑膠袋交通燈。運輸署回覆，涉事現場交通燈號運作正常，蓋上黑膠袋為尚未啟用的新交通燈組，當新燈啟用時，舊燈會即拆除，不會阻礙駕駛者視線。