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港聞

港聞二

奶茶落藥割女頸 婦控圖謀殺 警誡稱聞男聲謂綁姦女兒 控：被告適合應訊

【明報專訊】母親涉2021年為丈夫和女兒冲奶茶時，混入30粒安眠藥「勞拉西泮」，待兩人昏睡後再以刀割傷女兒頸部，傷口深入肌肉。事隔近3年，母親被控企圖謀殺、意圖施用使人神志不清藥物等罪，案件昨於高等法院開審。控方開案陳辭稱，被告供稱擔心女兒被綁架，打算將女兒帶往安全地方；被告明顯有精神問題，但狀態適合受審，案發時有意圖謀殺女兒。

被告楊芳茱（案發時45歲，下同）被控2021年4月13日在藍田麗港城一單位，非法導致其女兒Natalie（19歲）和丈夫Henry（58歲）服用勞拉西泮，意圖干犯可公訴罪行，又企圖謀殺女兒。企圖謀殺的交替控罪為有意圖而傷人，涉及被告意圖使女兒身體受嚴重傷害。

控方開案陳辭指出，警方4月14日接報到達涉案單位，發現被告女兒手部和頸部受傷，被告丈夫則口齒不清，睡房染有血迹。女兒和丈夫送院後，女兒驗出右手臂和右頸受傷，其中頸部有撕裂傷勢，導致肌肉結構受傷，丈夫左手肘則輕傷，兩人驗尿樣本含有勞拉西泮。

夫同飲加料茶昏睡 婦離開時帶刀擬自殺

控方表示，警方在涉案睡房窗邊找到一把刀，刀鋒驗出女兒DNA。至4月15日，警方接報知悉被告居於胞妹寓所，從被告背包搜出另一把刀，驗出被告和女兒的DNA。被告在錄影會面供稱，當日在丈夫和女兒的奶茶混入30粒安眠藥，丈夫和女兒各飲半杯。待兩人入睡之後，被告在睡房用刀割女兒手部三下，導致女兒手部流血。被告離開單位時帶走另一把刀，打算用於自殺。

涉事安眠藥原處方予被告母

被告在警誡下供稱，事發近半年前聽到一把男聲，聲稱會綁架和強姦其女兒，又稱將女兒賣給妓院。被告將事件告訴女兒和丈夫，並WhatsApp丈夫着盡快躲避。控方稱，涉事安眠藥為處方予被告母親的藥物，被告丈夫及女兒將不會出庭作供。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 79/22】

相關字詞﹕高等法院 麗港城 安眠藥 企圖謀殺

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