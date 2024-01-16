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兩款益生菌產品含糞腸球菌 未證安全不宜服

【明報專訊】攝取益生菌膳食補充劑被認為可改善腸道健康。消委會檢視40款益生菌產品，當中六成、即25款無清楚標示其菌屬、菌種和菌株或其數量，其中「G-Niib」更完全無標示益生菌資料，未符國際自願行業標籤指南要求。兩款樣本「PicoLabb」及「Procalun」標示包含的糞腸球菌，被聯合國糧食及農業組織與世衛聯合工作組判斷為「安全性有待確認」，不建議作為益生菌供人類使用。

六成產品標示不清 G-Niib零標示

消委會引述聯合國糧農組織與世衛聯合工作組最新安全評估，由於糞腸球菌屬較不穩定菌株，易被污染或有變成致病菌風險，加上對抗生素萬古霉素有抗藥性，故不建議作為益生菌供人類使用。PicoLabb向消委會提供純度認證及安全測試報告，稱產品經3年發酵而成，以確保其高活性成分；Procalun則未有回應。

消委會收集的40款聲稱能提供益生菌的膳食補充劑，售價99至788元；若按包裝上標示的食用分量計算，每日食用分量價格由5.3至52.6元不等，相差近9倍。

消委會發現，15款樣本在包裝上標示所有益生菌菌株，其餘只標示益生菌菌種或菌屬，包括1款樣本只標示菌株編號、3款只標示菌屬、20款只列出菌種，而G-Niib樣本更只在成分表列出「本地大學研發綜合益生菌」，無標示相關益生菌資料，消委會認為情况不理想。

消委：兒童腸胃未成熟 益生菌曾致命

所有樣本中，20款聲稱兒童專用或適合兒童食用。消委會提醒，初生嬰兒腸胃道吸收功能和免疫功能未發展成熟，不建議添加任何母乳或嬰兒奶粉以外食品，包括益生菌，並提到美國食品藥物管理局（FDA）去年9月曾發警告，稱一名早產嬰住院期間曾服用一種益生菌配方，結果患上雙歧桿菌引起的敗血症死亡。

消委會提醒，並非每個人均需服用益生菌，建議先諮詢醫生或專業人士，按身體狀况及需要選擇。會方又稱，內地、美加及歐盟等一般會以膳食補充劑或保健食品相關法例作監管，促請政府參考國際行業標準或地區法例，訂下膳食補充劑相關標準或法例，確保市面上益生菌產品安全，以及成分和功效合乎理想。

（消委報告）

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