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八成唇膏含MOSH GUCCI最高 研究指或與肉芽腫相關

【明報專訊】消委會檢測包括名牌GUCCI、YSL和CHANEL在內30款唇膏和唇釉，八成檢出可能會積累人體的礦物油飽和碳氫化合物（MOSH），其中GUCCI樣本含量最高；有研究指MOSH或與肝臟肉芽腫、脂肪肉芽腫形成有關。消委會稱情况值得關注，強調供應商有責任將有關物質含量盡可能降至最低水平，建議用家要「靚得安全」，包括在飲食前應先抹走唇膏。

GUCCI：產品符規定 消委檢測不準

GUCCI生產商回應消委會稱，是次被檢測產品品質符合法例規定，產品以合成碳氫化合物為主要成分，非礦物油成分，認為檢測儀器和方法不能區分二者，結果並不準確。CHANEL品牌商稱，其產品品質符合各地化妝品條例規定，而參考歐盟相關研究，經飲食途徑攝入MOSH的程度不會引致健康問題，故其產品可供消費者安全使用。

消委會測試23款傳統支裝唇膏及7款唇釉或液體唇膏，其中24款檢出MOSH及其類似物，總量由1.14%至24%不等，以GUCCI樣本總含量最高，若消費者經常使用，每日由唇膏攝入的MOSH及其類似物，已佔歐盟食安局預計的最高每日膳食攝入量76%。

消委會解釋，MOSH及其類似物可分「短鏈」及「長鏈」，今次測試中，5款樣本短鏈MOSH含量高於歐洲化妝品協會建議標準，當中最高樣本為GIORGIO ARMANI，含量達17.8%。4款樣本檢出長鏈MOSH及其類似物含量較高（見圖）。

5款含MOAH 四成有重金屬

消委：外來物質積累人體不理想

另外，消委會在5款樣本中檢出微量礦物油芳香碳氫化合物（MOAH）。消委會表示，有關樣本檢出的MOAH類別沒有致癌疑慮，但研究顯示部分MOAH類別具潛在基因毒性或致癌性，海外不同消費者組織分別建議唇部產品的MOAH含量應低於檢測極限水平，或提議消費者避免選用任何檢出MOAH的唇膏產品。

消委會表示，對經常使用唇膏的人而言，無可避免經由口服途徑攝入相關物質並積累體內，雖然國際間未有法例規管化妝品中MOSH及其類似物含量，目前研究亦未有一致結論，有關物質在人體長期累積會否導致病理變化有待確定，但認為在人體積累任何外來物質均不理想，或構成潛在健康風險。

重金屬方面，四成樣本檢出鎳、六成檢出鈷。消委會稱，若重複使用含鎳產品，經由皮膚接觸或引致過敏接觸性唇炎，出現乾燥、脫皮、紅斑、有灼熱和刺痛感覺等。另外，7款樣本檢出香料致敏物，當中Charlotte Tilbury樣本總量較高。

籲飲食前抹走唇膏 留意成分

消委會宣傳及社區關係小組主席林凱章說，6個樣本未檢出相關礦物油或致敏物質，相信生產商在配方、採購原料、生產程序上有調整，認為供應商有責任採取可行措施以提升產品安全度。該會建議，若市民有舔唇習慣，要特別留意唇膏成分，包括礦物油、微晶蠟、白蠟、聚乙烯等。

（消委報告）

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