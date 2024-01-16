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玩家呻增值無贏過 消委勸不如勿玩

【明報專訊】消委會於2021至2023年共接獲8宗涉及模擬賭博遊戲的投訴，有投訴人聲稱不斷課金，但「日日增值日日無贏過」，又不滿遊戲平台無公開中獎機率。消委會總幹事黃鳳嫺稱，部分消費者「好認真咁去玩」手遊，花費金錢為求在虛疑世界得到心頭好，提醒消費者不應沉迷及上癮，令身心受損。

有投訴遊戲不公 消委：難維權

黃鳳嫺列舉部分投訴個案內容，有個案涉退款問題，例如有「細路仔」在父母不知情下於遊戲中增值9400元，父母發現後希望退款；亦有表明未滿18歲的消費者稱在手遊付費近2萬元，家人知道後要求退款失敗。

另一宗是有市民在應用程式以信用卡購買遊戲幣，但發現不能提現，「大量課金之後都一直喺度輸，抽寶箱抽好多次，都唔能夠獲得心儀遊戲物品」，問消委會「請問我應該點做呢？」

有投訴人則稱不斷在網上增值，「但日日即輸即無晒」，投訴「呢個遊戲好唔公平」，並懷疑有人透過非法買賣分數而快速升級，自己卻用真錢增值，「但係無話畀我哋聽個（中獎）機率有幾高」。黃鳳嫺說，該投訴人在無證據下向遊戲平台投訴，但客服態度極差，遲遲未回覆，投訴人遂問消委會：「日日增值日日無贏過，又點算呢？」黃說：「咁我哋梗係話畀佢聽，你不如唔好玩啦！」她又說，在遊戲無列明中獎機率下，要替投訴人「爭取」確實有難度。

（消委報告）

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