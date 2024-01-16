模擬賭博不驗證年齡 消委促修例管 4手法誘課金 升至頂級最多需248萬元

消委會去年10至12月在兩個應用程式商店的「最高收益」排行榜，選取6款模擬賭博遊戲作實測，各遊戲提供老虎機、撲克和麻將等，並表明服務對象為成年人，但消委會發現全部遊戲可讓玩家直接進入，未有驗證玩家年齡；個別遊戲開發商於商店顯示的服務對象和條款有差異，例如在商店中表明以成年人為對象，但條款卻列出「滿16歲人士可使用」，亦有兩款遊戲的開發商未有在界面提及年齡限制等資訊。

消委會宣傳及社區關係小組主席林凱章稱，大部分遊戲以4種常用手法吸引玩家持續參與和付費（俗稱課金），包括定時登入及遊玩獎勵、各類優惠及付費服務、玩家排行榜和付費抽獎等，並透過反覆推送信息等，誘使玩家課金獲更多金幣道具和維持會籍，其中「開心鬥一番」若要升至最高級會籍，累計課金逾248萬元。

議員倡研防沉迷法規

消委會認為現行條例未能有效針對網上博彩行為及與賭博相似業務，亦未有明文禁止未成年人參與，相關責任僅落在簽發賭博牌照的附帶條件上，建議政府檢討現行法例和參考海外監管方法，就「戰利品箱」等訂立專屬法例。

民建聯立法會議員顏汶羽認為，政府應一併研究防止沉迷網絡遊戲的法規，包括要求遊戲帳號實名註冊、驗證玩家年齡、規管未成年人使用網絡遊戲時間、限制遊戲題材等，不允許賭博、色情、血腥及暴力等遊戲，以及限制為未成年人提供遊戲付費服務等。他亦建議政府研究設「手機遊戲營商守則」，要求應用程式平台、開發商及代理商改善營商手法，例如驗證玩家年齡，為未成年人設定課金上限、退款機制及說明中獎機率等。

大狀：屬博彩否存爭議

大律師公會副主席陳政龍在消委會報告表示，模擬賭博遊戲是否構成條例下的「博彩」或有爭議，因應用程式內的貨幣或只是帳戶餘額的「數碼表示」，無其他定義或識別，有關貨幣轉移或只涉該數碼表示的加減，未必涉及實質轉移，故未必構成條例下的「財產」。

民青局回覆稱，「模擬賭博遊戲」是否構成賭博活動，取決其實際運作方式，並須根據每宗個案所有事實和情况作個別考慮；如發現任何模擬賭博遊戲在港明顯屬《賭博條例》下的非法賭博活動，警方將採執法行動。

明報記者

（消委報告）

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