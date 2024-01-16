液態可卡因偽裝白酒 海關檢貨4.9億歷來最大

【明報專訊】海關偵破歷來最大宗液態可卡因案，揭發有販毒集團將毒品偽裝為白酒，混入正常紅白酒及果汁貨物運抵本港，企圖蒙混過關。行動中檢獲444公斤液態可卡因，市值約4.9億元，拘捕兩名非華裔男子。海關將繼續調查案件是否涉及其他海外成員及是否有黑幫在背後操縱等。
貨櫃巴西進口 706箱飲品37箱藏毒
海關去年底調查發現，有販毒集團欲經海路偷運毒品抵港，經分析後鎖定一個由巴西入口、報稱載有706箱紅白酒及果汁的20呎長貨櫃。港口及海域科港口管制課監督呂智德稱，關員在葵涌海關大樓卸載貨物檢查時，發現部分白酒包裝盒有重新包裝痕迹，重量不一，且藏有懷疑液態可卡因的白酒包裝盒上似曾用更多膠水黏合，內裏部分報稱裝有白酒的透明膠袋亦有可疑，膠袋邊緣沒有印上生產編號、日期等資料，關員遂對所有飲品作快速毒品測試，發現37箱白酒對可卡因呈陽性反應。
海關監控遞送 拘兩男
海關檢獲毒品後展開監控遞送行動，上周六（13日）在元朗拘捕負責安排貨櫃海路運輸的50歲男子，翌日再在葵涌拘捕負責接收及儲存貨櫃的38歲男子。海關形容毒販花盡心思，先將可卡因液化，再偽裝成盒裝白酒，而貨櫃內放有逾700箱飲品，當中僅37箱藏有毒品，佔總貨量5%，相信毒販於同一貨櫃加入大量正常飲品作掩飾。另外，海關發現集團由運輸至貨櫃接收均交由不同人處理，提取貨櫃亦小心翼翼，貨櫃抵港後先指示物流公司到元朗某處交收，最後並沒出現，經一段時間才現身物流公司貨櫃場親自提貨，再將貨櫃送至青衣一空地存放，企圖避開海關執法。