液態可卡因偽裝白酒 海關檢貨4.9億歷來最大

貨櫃巴西進口 706箱飲品37箱藏毒

海關去年底調查發現，有販毒集團欲經海路偷運毒品抵港，經分析後鎖定一個由巴西入口、報稱載有706箱紅白酒及果汁的20呎長貨櫃。港口及海域科港口管制課監督呂智德稱，關員在葵涌海關大樓卸載貨物檢查時，發現部分白酒包裝盒有重新包裝痕迹，重量不一，且藏有懷疑液態可卡因的白酒包裝盒上似曾用更多膠水黏合，內裏部分報稱裝有白酒的透明膠袋亦有可疑，膠袋邊緣沒有印上生產編號、日期等資料，關員遂對所有飲品作快速毒品測試，發現37箱白酒對可卡因呈陽性反應。

海關監控遞送 拘兩男

海關檢獲毒品後展開監控遞送行動，上周六（13日）在元朗拘捕負責安排貨櫃海路運輸的50歲男子，翌日再在葵涌拘捕負責接收及儲存貨櫃的38歲男子。海關形容毒販花盡心思，先將可卡因液化，再偽裝成盒裝白酒，而貨櫃內放有逾700箱飲品，當中僅37箱藏有毒品，佔總貨量5%，相信毒販於同一貨櫃加入大量正常飲品作掩飾。另外，海關發現集團由運輸至貨櫃接收均交由不同人處理，提取貨櫃亦小心翼翼，貨櫃抵港後先指示物流公司到元朗某處交收，最後並沒出現，經一段時間才現身物流公司貨櫃場親自提貨，再將貨櫃送至青衣一空地存放，企圖避開海關執法。