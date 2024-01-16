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港聞

港聞二

童樂居兩人旁觀虐待判囚 官斥麻木不仁

【明報專訊】香港保護兒童會院舍「童樂居」虐兒事件，涉16名前幼兒工作員一案中有9人承認30項虐兒罪，其中兩人昨在區域法院被判囚4個月及4個月2周。法官批評二人為受薪員工，負有照顧幼童積極責任，他們雖非施虐者，卻麻木不仁、袖手旁觀，助長虐待風氣在童樂居蔓延，判刑須具阻嚇力。

囚4月及4月2周

昨被判刑被告為李慧心（現年52歲，下同）及鄭淑貞（61歲）；李涉一罪，鄭涉兩罪。

法官王詩麗判刑時稱，同案被告莊嘉宜向幼童W施虐時，將W整個人提起再摔在地墊上，本案被告李慧心兩手插褲袋，沒有勸阻；另一被告鄭淑貞在另外兩次事件中亦無干預或上前安撫另一幼童X，認為本案有其嚴重之處。王官稱兩名被告皆是受薪員工，鄭雖是兼職，但認同用暴力對待幼童，袖手旁觀也等同鼓勵他人肆意施虐，破壞誠信，更甚是這些幼童因父母無法照顧入住童樂居，他們尚未能透過言語和行為投訴。法官以6個月為量刑起點，判李入獄4個月，鄭兩罪囚4個月2周。

另兩人共認24罪 還押候判

另外，再有兩名童樂居幼兒工作員昨在區院承認共24項虐兒罪。其中涉及17罪的女員工被指先用手臂向幼童箍頸6秒，她拿着吸管在幼童面前揮舞，鬆手後再突然箍頸10秒，她另用鞋拍打兩童面部3下。王官命令兩被告還押，直至同案其餘被告受審後，方聽取求情及判刑。

事發於2021年11至12月，被告伍家穎（47歲）承認在22宗事件虐待17名1至3歲等幼童；被告周靈芝（30歲）承認12次向幼童施襲，虐待7名1至2歲等幼童；兩人另兩控罪存檔法庭，不予起訴。

【案件編號：DCCC 846/22、153 & 156/23】

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