招重文否認襲警 歸咎警肚腩 港超教練違泊收告票 辯稱警「發福」阻關車門

表證成立 招不自辯不傳召證人

報稱足球教練的被告招重文（54歲）否認於去年5月3日，在新蒲崗仁愛街遊樂場外襲擊正執行職務的警務人員楊鎮陞。

代表控方的立法會議員、大律師容海恩，傳召黃大仙警區交通隊警員楊鎮陞作供。楊供稱1987年加入警隊；案發日下午約1時18分，他駕駛警車前往崇齡街，發現被告車輛位置影響其他車輛，亦無人看管，遂發定額罰款告票。同時，他看到被告在對面行人路跨過鐵欄跑來，他告知被告已完成票控，被告斥責「叫住你都告，你夾硬嚟嘅」，並說了一句粗口。

由於兩人站在行車線上，楊要求被告冷靜及返回車上，自己則站在車門與駕駛座之間，被告呼喝「你行開啦！」並用右手抓住車門向內拉，撞到楊後腰，令他向前傾，楊隨即以襲警罪名拘捕被告。楊稱返警署後發現後腰愈來愈痛，遂按上級指示到伊利沙伯醫院求醫，醫生批出一天病假及處方止痛藥。由於控方未有傳召醫生撰寫醫療報告，由警員自行保存的傷勢報告被拒呈堂。

警稱被爆粗罵 返署後覺痛求醫

辯方盤問時播放警車的行車記錄儀片段，楊認為片段顯示被告壓迫他上行人路，並同意辯方所指其身體動作比被告更多，不同意自己曾脅迫被告、指令他返回車上。辯方質疑楊沒即時向上級反映腰痛，楊承認當時「無好大痛楚」，但強調有向上級反映受襲，亦否認因同袍提醒他襲警案需有醫療報告才求醫。

【案件編號：KCCC 2868/23】