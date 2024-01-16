渣馬恢復行李寄存 另設平台取跑手包

田總：不希望有口號政治宣示

今屆全馬及半馬賽事將以尖沙嘴彌敦道為起點，起步時間分別是早上6時及清晨5時40分；10公里賽和輪椅賽分別以東區走廊及灣仔運動場為起點，起步時間分別是清晨5時40分及5時20分，所有賽事終點設於維園。今屆共有50名來自19個亞洲等地區的國際精英跑手，海外跑手佔整體跑手約一成。

今年渣馬恢復行李寄存，伍表示，有需要的全馬及半馬跑手須於比賽前80分鐘，到香港文化中心外的行李區做安檢，大會保安人員檢查行李後會在透明的行李袋綁上標籤索帶，跑手需再到天星碼頭巴士站的行李車或行李櫃枱寄存行李；參加10公里賽的跑手則需到維園中央草坪寄存行李，同樣需要安檢。毋須寄存行李的跑手只須在比賽前一小時到達起步點。

稱盡量提供足夠流動廁所

對於去年11月舉辦的港珠澳大橋香港段半馬因流動廁所數量不足，導致廁所排長龍，伍于豪昨稱，大會參考過往渣馬數據，盡量提供足夠的流動廁所，亦會特別與兩個起點的人流管制單位商量流動廁所擺位及數量。

為配合賽事，全港多區由本周六晚11時半起會分階段封路（見表）。運輸署高級運輸主任黃安裕稱，周六晚11時15分起，約210條日間巴士線及約35條日間專線小巴路線分階段改道、暫停或縮短服務、臨時遷站，直至道路重開；另分別有約45條及6條通宵巴士及小巴路線需實施相應的調整服務安排。比賽當日將有8條港鐵線提早開出，其中屯馬線及東鐵線頭班車凌晨3時25分開出；另設28條特別巴士線方便參賽者前往尖沙嘴及銅鑼灣。

根據香港天文台昨日預測，比賽日氣溫介乎15至21℃，相對濕度50%至75%，大會提醒參賽者留意當日天氣，因應天氣及個人身體狀况量力而為。