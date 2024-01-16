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跨部門商配套 迎新春旅客潮 涉景點售票延時疏導安排 未提全日通關

【明報專訊】文化體育及旅遊局昨日召開跨部門會議，統籌下月10日起，一連8日的農曆新年黃金周內地旅客接待安排，會議由文體旅局長楊潤雄主持，海關、警務處、入境事務處、運輸署及多區民政事務處等部門代表列席；旅遊業界亦有代表出席，包括主要旅遊景點如海洋公園及迪士尼等。據了解，會議不涉及討論旅客24小時通關安排，純屬協調各部門及業界商討宣傳及旅客配套措施，以應對旅客高峰期。

與內地協調 確保旅客體驗

楊潤雄表示，政府各部門和相關機構正積極緊密合作，及早準備和部署，並與其內地相關對口單位加強協調和溝通，盡力為訪港旅客在黃金周期間締造良好的旅遊體驗。多個旅遊相關機構包括旅遊業監管局、旅遊發展局、旅遊業議會、西九文化區管理局及酒店業協會等亦有派員出席會議，農曆新年前亦會再開會，而以往的黃金周也曾召開跨部門會議。

消息稱，會上討論旅客在港的旅遊配套，以及相關宣傳措施，例如各旅遊景點延長開放時間安排，海洋公園及迪士尼等熱門景點的售票安排，例如是否有足夠門票售賣、透過應用程式售票的運作是否暢順、如何通知旅客農曆新年期間的售票安排等。同時，多區在農曆新年期間有提振地區經濟的活動，包括元宵燈會及林村許願夜市，列席的黃大仙、大埔、油尖旺等地區民政專員，亦匯報屆時協調旅客疏導安排。

未見陳國基 議員：不代表不重視

另外，會上亦提及為免旅客在港購物受騙，海關屆時需加強宣傳及為旅客提供支援。

政務司長陳國基早前表示，若預料本港有大批旅客入境時，便會召開並主持高層統籌會議。對於是次會議未見陳國基參與，立法會旅遊界議員姚柏良表示，昨日會議旨在與業界溝通，「未必需要下下由司長出馬」，認為政務司長的角色屬統籌各部門，統籌有關業界屬文體旅局的主要職責，是次未見陳國基主持會議不代表政府不重視訪港旅客安排。他預期訪港人潮會在初二開始增多，惟農曆新年未有如元旦般有倒數活動，料旅客深夜滯留的情况不會重演。

相關字詞﹕楊潤雄 農曆新年 黃金周

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