明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

診所持牌制 增遙診事故通報準則 立法6年未發牌 團體促加快進度保障病人

【明報專訊】政府2018年通過立法規管私營醫療機構，現須持牌營運私家醫院和日間醫療中心，政府原擬去年將持牌要求擴至診所，惟至今未開始發牌。衛生署上月中發布《診所標準》，擬適用於日後持牌診所和牙科診所，與6年前發布的草擬版本相比，新標準增設遙距診症和呈報事故等內容。有關注病人組織認為診所發牌較預期慢，促加快以保障病人安全和投訴權，並冀日後署方確保監管到位。

被問何時開始診所發牌，衛生署回覆本報稱一直預備診所牌照及豁免書申請，包括制定規管診所標準、擬訂實務守則、安排人手，現時估計本港約有5000間診所須申請牌照或豁免書，署方會適時公布。該署稱，參考2018年《診所標準（草擬本）》、海外法例及監管標準、本地環境及業界意見，制訂《診所標準》列載診所管理等標準，旨在讓業界參考及為符合條例作準備，制訂《診所實務守則》時將參考及採納相關標準。

衛署料覆蓋5000診所 將適時公布

按《私營醫療機構條例》，日後營運診所須向衛生署申請牌照；若屬於「小型執業診所」，意即診所只由一名註冊醫生或牙醫營辦，或由不多於5名註冊醫生或牙醫作為合伙人或董事合辦，則可申請豁免牌照。每名註冊醫生或註冊牙醫可同時營辦最多3間獲有效豁免的小型執業診所，第四間起須申請牌照。

衛生署私營醫療機構規管辦公室上月中發布《診所標準》，列載診所管理、設施設備、服務提供及護理程序、感染控制、風險管理、應變措施等標準（見表），大致與私家醫院和日間醫療中心《實務守則》相若。《診所標準》顯示，若診所提供遙距醫療服務，須訂立政策和程序確保護理標準不低於面診，並要求病人和職員每次均能辨識對方。

《診所標準》列明，診所須書面訂立事故管理和通報機制，並按法例於24小時內向衛生署長呈報5類醫療風險警示事件和兩類重要風險事件，與日間醫療中心須呈報事件類別相同，包括錯誤處方藥物引致病人永久喪失主要功能或死亡等，以及於4周內提交報告。《診所標準》另要求呈報任何病人接受已計劃醫療程序時或之後，在未經預計情况下直接轉送醫院接受緊急處理的事件。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌估計因為新冠疫情等影響，診所發牌程序較預期慢。他指出，診所發牌制度主要為規管連鎖集團旗下診所，因它們較常處理病歷電子儲存、中央採購藥物等，並認為《診所標準》內容全面，期望衛生署日後嚴格監管和巡查。

社協冀嚴格執行 業界稱準備就緒

連鎖式醫療集團之一聯合醫務回覆稱會配合相關要求，預計衛生署今年至明年開始向診所發牌，集團將配合為旗下所有診所申請牌照。卓健醫療則表示，相關標準與其一貫內部臨牀準則相符，因此早已為診所申請牌照準備就緒，會留意公布並盡快配合，為旗下約50間診所申請牌照。盈健醫療稱，旗下醫務中心將按相關標準，符合申請牌照要求。

相關字詞﹕診所 私營醫療 私營醫療機構條例 衛生署

上 / 下一篇新聞

模擬賭博不驗證年齡 消委促修例管 4手法誘課金 升至頂級最多需248萬元
模擬賭博不驗證年齡 消委促修例管 4手法誘課金 升至頂級最多需248萬元
玩家呻增值無贏過 消委勸不如勿玩
玩家呻增值無贏過 消委勸不如勿玩
八成唇膏含MOSH GUCCI最高 研究指或與肉芽腫相關
八成唇膏含MOSH GUCCI最高 研究指或與肉芽腫相關
兩款益生菌產品含糞腸球菌 未證安全不宜服
兩款益生菌產品含糞腸球菌 未證安全不宜服
醫療儀器欠規管 消委籲購買前睇清保養條款
醫療儀器欠規管 消委籲購買前睇清保養條款
奶茶落藥割女頸 婦控圖謀殺 警誡稱聞男聲謂綁姦女兒 控：被告適合應訊
奶茶落藥割女頸 婦控圖謀殺 警誡稱聞男聲謂綁姦女兒 控：被告適合應訊
兩死車禍一人為整形醫 曾助八仙嶺大火學生
兩死車禍一人為整形醫 曾助八仙嶺大火學生
中九幹線女工升降台夾頭命危
中九幹線女工升降台夾頭命危
8警案公園職員：不知有否吸毒者 見過針筒
8警案公園職員：不知有否吸毒者 見過針筒
Tg商購武殺撐疫策者 少女罪脫
Tg商購武殺撐疫策者 少女罪脫
跨部門商配套 迎新春旅客潮 涉景點售票延時疏導安排 未提全日通關
跨部門商配套 迎新春旅客潮 涉景點售票延時疏導安排 未提全日通關
渣馬恢復行李寄存 另設平台取跑手包
渣馬恢復行李寄存 另設平台取跑手包
澳門賽馬累蝕25億 4月結束 經營權不再公開競投 遣散570人
澳門賽馬累蝕25億 4月結束 經營權不再公開競投 遣散570人
國泰內地空服員上崗 不諳廣東話「每天學一點」
國泰內地空服員上崗 不諳廣東話「每天學一點」
副秘衛碧瑤升任立會秘書長 梁君彥讚「由低做起」
副秘衛碧瑤升任立會秘書長 梁君彥讚「由低做起」
轉載杯葛區選評論影片 男子認煽惑不投票緩刑
轉載杯葛區選評論影片 男子認煽惑不投票緩刑
招重文否認襲警 歸咎警肚腩 港超教練違泊收告票 辯稱警「發福」阻關車門
招重文否認襲警 歸咎警肚腩 港超教練違泊收告票 辯稱警「發福」阻關車門
童樂居兩人旁觀虐待判囚 官斥麻木不仁
童樂居兩人旁觀虐待判囚 官斥麻木不仁
液態可卡因偽裝白酒 海關檢貨4.9億歷來最大
液態可卡因偽裝白酒 海關檢貨4.9億歷來最大
灣區熱搜：穗地鐵推手機「靜音令」 無罰則 市民有稱具警示作用 有感實效不大
灣區熱搜：穗地鐵推手機「靜音令」 無罰則 市民有稱具警示作用 有感實效不大
灣區熱搜：京滬深圳等早推 勸導為主
灣區熱搜：京滬深圳等早推 勸導為主
灣區手記：腐乳拿鐵 ／文：尚東美
灣區手記：腐乳拿鐵 ／文：尚東美
【Emily】港男女預期壽命80.7及86.8歲 相若星日
【Emily】港男女預期壽命80.7及86.8歲 相若星日
【Emily】曾德成接任故宮館董事局副主席
【Emily】曾德成接任故宮館董事局副主席
【Emily】冒高官詐騙廣告未停 最新財爺受害
【Emily】冒高官詐騙廣告未停 最新財爺受害
【Emily】民記倡發展「體育旅遊」 吸引旅客行山
【Emily】民記倡發展「體育旅遊」 吸引旅客行山
【Emily】沙田大埔店縮規模 一田公布詳情
【Emily】沙田大埔店縮規模 一田公布詳情
【Emily】李嘉誠迪士尼請4000外傭去樂園
【Emily】李嘉誠迪士尼請4000外傭去樂園