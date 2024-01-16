醫療儀器欠規管 消委籲購買前睇清保養條款

【明報專訊】消委會去年接獲74宗有關醫療儀器的投訴，涉及商戶出售過期產品、保障範圍不足，以及回收有健康風險儀器組件延誤等，所涉金額由數十至數萬元不等。有長者購入助聽器後數月耳機脫落，惟重造耳機需花萬元；有呼吸機因涉致癌物需回收，卻因「水貨」而時隔兩年才獲更換。消委會提醒消費者，購買醫療儀器前應注意產品保用及保養條款，並妥善保存收據等憑據，亦期望政府設立更嚴謹規管制度，確保市場上醫療儀器更安全和可靠。
消委會引述投訴個案稱，有長者花約2.8萬元購買助聽器，使用數月後一邊耳機鬆脫遺失，家人認為是產品質素問題，惟保用範圍不包括耳機外殼及配件更換，遂向銷售商投訴保障範圍不足，並要求免費重造耳機。銷售商指接駁位置鬆脫應盡快聯絡職員檢查及調校，若重造耳機需收費一萬元。
助聽器外殼沒保養惹爭端
消委會介入後，銷售商同意安排新耳機及重造耳模，但索取1860元行政費，家屬不接受，消委會建議投訴者考慮諮詢獨立法律意見，再決定是否向商戶採取行動。
本港現時並無法例規管醫療儀器，惟政府早於2003年7月推出《醫療儀器的規管》諮詢，並先後表示擬於2016/17年度及2018/19年度提交草案，惟至今對於醫療儀器的立法規管仍只聞樓梯響。
當局稱個案多不涉安全問題
醫衛局及衛生署昨晚發稿表示，已主動跟進消委會引述的投訴個案，除一宗涉「水貨」呼吸機零件回收安排外，其餘皆不涉醫療儀器的安全、品質和性能問題；自2019年至今衛生署共收到5宗「儀器管理制度」下表列醫療儀器投訴個案，惟調查後無證據顯示有品質問題。當局稱立法工作受新冠疫情影響，今年將成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」籌備辦公室，規管醫療儀器將是該中心的工作範圍。