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灣區熱搜：穗地鐵推手機「靜音令」 無罰則 市民有稱具警示作用 有感實效不大

【明報專訊】新修訂的《廣州市城市軌道交通管理條例》（以下簡稱《條例》）於今年1月1日起施行，當中「禁止使用電子設備外放聲音」一項備受關注。不少市民表示支持該規定，認為有一定警示作用；亦有市民認為實際效用不大，需在教育乘客方面下工夫。

明報記者 司徒聰穎

乘客照播 旁人無視

新規定執行首日，記者在下班高峰前的下午5時來到廣州地鐵3號線，從繁忙的珠江新城站啟程，向機場北方向出發。此時車廂非常擁擠，記者旁邊就有兩名乘客正用手機瀏覽短片網站，雖然聲音是外放，但音量不大，身邊乘客見怪不怪，多數人低頭玩手機或交談。無論是乘客或乘務員都沒有出聲勸阻看片者，短片聲亦不時被列車行駛噪音及人聲掩蓋。

不少市民對禁止電子設備外放聲音的規定表示支持。在廣州讀大學的黃同學表示，之前也曾遇到過手機外放聲音的乘客，且這些人都稍微有點年紀，「講電話我覺得還可以理解，因為畢竟有時候事情確實挺急的，主要是那些刷短視頻還外放的，我就覺得挺煩的」。他表示，還是要看個人的素質慢慢提高，相信有政策支持，這種情况會有所改善。

在珠江新城上班的楊小姐也表示支持這一規定。她說，以前偶爾會遇到外放聲音的情况，其中刷短視頻的比較多，「有時候坐地鐵別人外放聲音會覺得很吵，非常擾民，特別是有時候太累，只想安安靜靜站着或者坐着」。不過她說，由於不是強制（沒列明罰則），會擔心條例難以落實，效果不是很好，但相信有一定警示作用。在廣州東站上班、每天通勤時間45分鐘的黎先生則說：「其實出了等於沒出，不然就得做好公眾教育，特別是老人家，不過反過來想，這樣成本好像更高了。」

地鐵公司：職員發現會勸阻

廣州地鐵方面表示，針對《條例》新增的「禁止使用電子設備時外放聲音」條款等內容，將持續在全線加大宣傳引導力度，包括在車站公共區域和車廂內增加「使用電子設備時請勿外放聲音」的廣播提醒，車廂內亦有貼上警示標識。《條例》中並無列明罰則，地鐵公司表示，若工作人員發現有乘客使用電子設備外放聲音，將會勸阻。

此外，《條例》還明令禁止10種影響營運秩序及9類破壞公共場所容貌、環境衛生的行為，包括強行上落車、攜帶電動代步工具進站（無障礙電動輪椅除外）、戴面具或以容易引起他人不適的妝容或裝扮乘車、攜帶寵物或家禽等。

相關字詞﹕車廂噪音 電子設備外放聲音 廣州市城市軌道交通管理條例 大灣區

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