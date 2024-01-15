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港聞

港聞二

磁石隔機偷公仔 水警被捕 3店下手 身檢9隻

【明報專訊】一名男子前晚於屯門一家夾公仔店疑用磁石「出術」，將金屬匙圈公仔「攝」至夾公仔機的取獎出口，台主（公仔機的主人）循閉路電視發現，即趕往店舖制服男子，報警求助。男子涉盜竊被捕；據了解，男子為休班警員，隸屬水警西分區。

現場是屯門華都商場1樓一間夾公仔店舖。前晚11時許，警方接獲店舖職員報案，指一名男子形迹可疑，懷疑他使用磁石從店內機器偷走公仔。警方到場調查後，以涉嫌店舖盜竊拘捕一名35歲周姓男子，帶署扣查，案件由屯門警區重案組跟進。據悉，男子曾於同層3間店舖「出術」，警方在他身上檢獲9隻不同動物造型的公仔。

「台主」看閉路電視揭發制服

據了解，當時有台主在閉路電視發現一名戴黑色漁夫帽、身穿黑色衫褲男子在不同公仔機「出術」。台主張先生表示，他經營約3個月，過往未曾有公仔被盜，前晚經閉路電視發現一男形迹可疑，遂在附近埋伏截停他並報案，對方曾反抗。他形容男子熟手，事發時曾到多部公仔機犯案，自己已就事件向警方落口供。同層另一夾公仔店的台主劉先生表示自己租用的公仔機未有損失，惟以他所知「他（疑犯）應該每一間都試」，利用磁石吸住「迷你機」內的公仔匙圈。他稱場內遊戲每局投幣5元。被問及會否擔心自己公仔會被盜，他說「防唔到，（之前）都畀人偷過」。

磁石吸匙圈 同機公仔值逾百元

涉事公仔機放有SANRIO及迪士尼公仔，其中達菲熊家族Duffy & Friends多是公仔鎖匙扣。根據二手買賣平台顯示，相關公仔鎖匙扣價格介乎100至200元，視乎款式、造型、新舊等；迪士尼官方網頁亦有類近毛公仔鎖匙扣出售，售價介乎129至199元。

相關字詞﹕屯門 店舖盜竊 盜竊

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