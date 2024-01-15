的士疑衝燈遭城巴攔腰撞 兩乘客傷重不治

的士車身嚴重變形 司機輕傷送院

現場港灣道分別有東西方向行車線，不同方向均有交通燈，同時指示駛過菲林明道或停車。網上車cam短片見到，涉事的士沿菲林明道往灣仔公眾碼頭方向行駛，越過港灣道時已有至少兩輛的士在西行行駛，兩車亦同時緊急煞車，涉事的士高速駛至東行線路口時遭城巴猛撼，並推前約5米。另有短片顯示，一名傷者倒卧在的士右邊地上，有人為其施行心外壓急救，同時傳出消防及警車的響號聲。

城巴：巴士非營運中 車長按交通燈行駛

事發於昨晚9時許，一輛的士與城巴於港灣道介乎菲林明道的十字路口相撞，的士左車身嚴重損毁，被巴士橫向推前約5米，車上男女乘客嚴重受傷昏迷。消防接報到場協助救出被困車廂的傷者，救護員分別為兩人急救，再由救護車分別送往瑪麗醫院及律敦治醫院，惟搶救後兩人先後傷重不治。33歲的士女司機則輕傷清醒，由救護車送院治理。

據了解，傷重不治的男女乘客分別59歲及47歲，涉事城巴31歲男車長在事件中沒有受傷。車長其後登上警車錄取初步口供。涉事的士左邊嚴重損毁變形，車廂後座滿佈玻璃碎片及小量血漬，的士右邊的地上則留下曾被急救傷者的大灘血漬，附近亦留有行李篋、鞋、皮帶、碎片等物件。警員其後在現場開啟行李篋檢查。涉事巴士則車頭損毁，擋風玻璃爆裂。警方封鎖現場部分路段，收集車cam及附近閉路電視片段，以進一步調查意外起因。