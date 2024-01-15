聯想：企業數碼轉型 長遠更符成本效益

以AI分析員工辦公需求 改善效率

何一凡舉例，一般辦公室為員工配置所需電子設備時，傳統做法是憑資訊科技部門經驗配置，但實際上不同崗位員工對電腦軟硬件需要不同，若分配過程一成不變，易造成資源錯配，亦不符成本效益。她指在現時最新方案下，企業可憑AI系統分析不同員工電腦的中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）等的使用程度，判斷個別員工需要哪類設備；企業亦可運用聊天機械人為員工解答IT問題，或作預測維護，辨識耗損較大的配件，以便及早更換，亦可改善IT支援部門效率。

除成本效益外，何一凡又以一級方程式F1賽車為例，稱賽事在全球各地舉行，以往需調動大批人手及直播器材到現場，過程可能涉及5至6架包機，但採用遙距協作方案後，現場人員設置好鏡頭，由核心團隊成員跨地域處理直播畫面，包機數量可減至一班，既省運輸成本，亦助減少碳排放。

ChatGPT欠精準 擬研粵語AI特定服務

政府「引進辦」日前宣布約30家重點企業伙伴在港落戶或擴充業務，聯想集團將聯同香港香港應用科技研究院，在港成立專項創科中心，研發粵語生成式AI產品。何一凡解釋，現時普及的ChatGPT運用全球網上資料作訓練，回答內容未必準確，答案有時匪夷所思。她稱，業界冀日後推動方向是運用企業內部資料，訓練適用特定場景及適應企業品牌形象的AI聊天機械人，例如為病人提供醫療諮詢服務。

至於選擇以粵語開發系統，她解釋，香港將會是主要市場，在大灣區亦有不少粵語使用者，此外粵語有不少俗語，以粵語研發可為用戶提供更適切服務。