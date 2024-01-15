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港聞二

學者變企業家 冀建百年品牌

【明報專訊】港產「獨角獸」思謀科技創辦人及董事長賈佳亞專注研究的計算機視覺技術，原先應用於提升智能手機拍攝照片的畫面，後延伸應用於工業生產，將基礎研究成果轉化落地，賈佳亞上月獲頒中銀香港科技創新獎。由科學家走向企業家之路，賈認為過程不容易，目標是創立百年品牌，協助社會生產有意義的產品。

技術原用於高清攝影 盼有更多用途

賈佳亞與團隊研發的智能生產技術，源自他累積近20年的學術成果。他回想在2000年代，拍攝高畫質照片須用昂貴的數碼單反相機，後來智能手機普及，人們才可輕巧拍到高解析度照片。賈的技術透過演算法補足手機微細鏡頭的局限，減少照片雜訊、令人像皮膚更清晰；他透露第一、二代智能手機，使用者按幾個鍵即可調整相片光暗，這功能便應用到他與團隊的研發成果，而當時他已與研發相機及電腦企業合作。

「我在想，（這技術）還有什麼用途呢？就想到工業生產有很多機器，但（機器）沒有眼」。賈說，過去10年工業生產運用更多機械臂，各組機械各司其職，「但做得好不好，機器本身不會知道」。於是他研發智能方案，透過高清鏡頭結合人工智能算法，助監測生產流程。

目前思謀科技除了在香港科學園設總部，在深圳、上海、北京、蘇州、杭州、重慶、新加坡和日本東京也設有技術研發與商務中心；在東南亞和歐洲等地建立代表處及合作伙伴網絡，賈佳亞不時要游走各地洽談合作及處理業務。

由科學家走向企業家之路，賈佳亞說未來有兩個目標，「做工廠不可以是三五年的事，而是下定決心（做到）三代人的事」，希望日後成為百年品牌，助社會生產有意義產品；另一目標是希望成為500強品牌，由生產樽裝水乃至生產精密相機，都有其足印。

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