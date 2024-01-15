研AI監視生產 學者藉香港製造攻全球 中大任教廿年成果 高清影像辨識產品質素

明報記者 鄭律銘

稱香港本身是「品牌」 予人先進印象

賈佳亞2019年底運用其計算機視覺研究成果成立思謀科技（SmartMore），透過人工智能系統分析畫面，點算生產線上產品數量、找出瑕疵品等，省卻肉眼檢測成品的人力成本，並提升生產質素。其公司研發的智能生產技術，廣泛應用於電動車電池、汽車零件、智能手機及手表、藥物、鏡片等領域的生產，客戶包括知名廠牌如蔡司（ZEISS）、佳能（Canon）、空中巴士（AIRBUS）等，還有著名代工廠富士康、內地電動車龍頭比亞迪等。

創立獨角獸扎根科學園 客戶包括國際大廠

思謀科技在短短4年間，業務已遍佈全球，賈佳亞稱擴展過程「肯定不容易」，數年來投入不少同事到前線工廠，了解各類生產流程，再交由研發團隊設計解決方案。新冠疫情期間，曾有工程師滯留前線工廠長達3個月，考察及測試技術。團隊亦要不斷改良研發的軟硬件，例如在提升鏡頭解像度和運算能力方面，組件會更易發熱，團隊就要重新設計電路走線，避免晶片故障。

生產環境可以是極端及複雜，賈與團隊結合深度學習演算法，設計可承受80℃高溫至零下20℃低溫環境、能抵受震動、可自動對焦及調整光源的智能鏡頭儀器，應用於高速運行的生產線上，辨識細微文字、劃痕、點算數量，並讀取產品條碼或二維碼等。他舉例，生產電動車電池微小短路、材料不均勻，都會影響成品質素，但其儀器能監測出來。

要取信有逾百年歷史的大型廠牌並達成合作，賈佳亞透露，其策略是讓要求高的客戶，免費在生產線試用產品，數個月後有成效，才逐步取得訂單，同時要提供好服務，與客戶建立信任，例如產品有問題時，短時間內可派人到場處理。

不應只有金融地產 認同發展新型工業化

思謀科技總部設在香港，但客戶多來自內地或海外，賈佳亞稱這是作為「香港品牌」的優勢，「如果不是一間從香港出發的公司、不是香港的教授，很難很快讓別人知道你的技術真的先進」。他形容香港本身就是一個「品牌」，給人「做出來的通常是先進」的印象。賈說，當然在此基礎上仍要做更多工夫，但作為香港出身的科企，有條件將技術應用面向全世界，例如其公司客戶也包括歐洲汽車生產商。

近年政府大力發展新型工業化，賈認為目標正確，但香港需時探索發展路向。他指香港不能只靠房地產或金融，新型工業化可令本港經濟產業更多元，讓年輕人有更多選擇。