環境局澄清 指定袋非牟利可派

梁熙上周五接受電台訪問稱，有法團及物管公司以為只要在各層樓梯擺放大型指定膠袋，收集住戶垃圾即可，又指法例規定每家每戶需要使用指定袋丟棄垃圾，以及不容許向低收入家庭派發指定袋，市民必須自行購買。

環境及生態局昨於社交媒體發文，澄清法例「沒有限制任何人士或團體在非牟利工作或活動中派發指定袋給市民」。另外，法例亦沒有禁止物管公司以大型指定垃圾袋收集垃圾，但此舉不能免除每個住戶在棄置垃圾時需要用指定袋的法律責任。發言人強調，垃圾收費是建基於每名市民都應該為他棄置的垃圾負責的原則，因此政府沒有建議「包底」做法，不過物管公司仍需以指定袋包好住戶沒有用指定袋棄置的垃圾，才可交予垃圾收集商，否則垃圾收集商不會接收。

日前有代表稱違法 議員促解說

本報翻查垃圾徵費條例，除非獲環保署長授權，「任何人在牟利業務過程中，免費供應任何指定袋或指定標籤，即屬犯罪」。梁熙又指政府不建議物管公司為住戶「包底」的說法，意味物管公司可以為不用指定袋的市民「包底」，但不建議這樣做，擔心該說法更不清晰，希望政府加強解說。