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港聞

港聞二

源起廿蚊眾籌 20年助66人來港 明德：見證病童長大「神奇成就」

【明報專訊】逾20年前，本港一名醫生機緣巧合之下，在內地遇上因病無法如常上學的5歲男童，決心為他免費治療，獲任職的醫院職員支持，「每人廿蚊」眾籌接送男童來港。事成後院方有感意義重大，成立明德兒童慈善基金，至今接送66名內地和東南亞國家貧困病童來港治療。有份推動成立基金的明德國際醫院行政總裁貝歌妮（Linda Burgoyne）說，該男童多年反覆來港治療，醫院見證他成長、找到工作和女友是「神奇的成就」。她透露本月底起將定期安排蒙古病童來港，目標今年接收24名兒童。

過半病童來自內地

貝歌妮憶述，2003年該院一名專科醫生在內地遇上該名患有先天膀胱疾病的男童，因未能控制小便而無法正常上學，卻得不到適切治療。該醫生隨即聯繫明德國際醫院，最終每名職員捐出20元，接送男童到該院接受長達18小時的手術。她說男童過去廿多年要定期來港接受跟進手術，轉眼長大成人，現有穩定工作，亦找到女友。

醫生不收費 治奇難雜症

增領養機會 改孤兒命運

基金過去逾20年協助66名兒童接受95項手術，過半來自內地，其餘來自菲律賓等東南亞國家，涉骨科、脊椎和泌尿等奇難雜症，例如馬蹄內翻足（clubfoot）、關節變形或移位、脊柱裂和兔唇。

貝歌妮說有孩子因患嚴重脊椎問題無法行走，治療後可用拐杖步行；有些居住內地孤兒院的病童手術後健康轉好，有助他們獲領養，認為基金改寫兒童生命。

貝歌妮說，過去3年受新冠疫情影響，有18名菲律賓兒童無法來港接受手術，須另覓其他醫療途徑。基金疫後重新出發，最近接獲一宗菲律賓個案，縱使明德醫生願無償做手術，卻因人工耳蝸價格高昂，需26萬元，暫未能成事，基金正積極籌款。

冀今年每月助兩蒙古童

派醫生當地教手術治療

貝歌妮透露，基金近期與一間慈善機構簽訂協議，定期安排蒙古兒童來港，目標今年每月安排兩人，首批料本月底出發。

貝歌妮去年9月到當地視察，發現兒童患馬蹄內翻足情况很普遍，阻礙步行和奔跑；泌尿問題、手腳變形亦常見，兒童在當地醫院治療，但無法接受合適手術。

除了治療蒙古病童，她說基金冀安排當地醫生來港，或派明德醫生到當地，讓蒙古醫生學習手術過程，長遠令當地有能力治療有需要病人。

相關字詞﹕手術 病童 明德兒童慈善基金 明德國際醫院

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