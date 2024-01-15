源起廿蚊眾籌 20年助66人來港 明德：見證病童長大「神奇成就」

過半病童來自內地

貝歌妮憶述，2003年該院一名專科醫生在內地遇上該名患有先天膀胱疾病的男童，因未能控制小便而無法正常上學，卻得不到適切治療。該醫生隨即聯繫明德國際醫院，最終每名職員捐出20元，接送男童到該院接受長達18小時的手術。她說男童過去廿多年要定期來港接受跟進手術，轉眼長大成人，現有穩定工作，亦找到女友。

醫生不收費 治奇難雜症

增領養機會 改孤兒命運

基金過去逾20年協助66名兒童接受95項手術，過半來自內地，其餘來自菲律賓等東南亞國家，涉骨科、脊椎和泌尿等奇難雜症，例如馬蹄內翻足（clubfoot）、關節變形或移位、脊柱裂和兔唇。

貝歌妮說有孩子因患嚴重脊椎問題無法行走，治療後可用拐杖步行；有些居住內地孤兒院的病童手術後健康轉好，有助他們獲領養，認為基金改寫兒童生命。

貝歌妮說，過去3年受新冠疫情影響，有18名菲律賓兒童無法來港接受手術，須另覓其他醫療途徑。基金疫後重新出發，最近接獲一宗菲律賓個案，縱使明德醫生願無償做手術，卻因人工耳蝸價格高昂，需26萬元，暫未能成事，基金正積極籌款。

冀今年每月助兩蒙古童

派醫生當地教手術治療

貝歌妮透露，基金近期與一間慈善機構簽訂協議，定期安排蒙古兒童來港，目標今年每月安排兩人，首批料本月底出發。

貝歌妮去年9月到當地視察，發現兒童患馬蹄內翻足情况很普遍，阻礙步行和奔跑；泌尿問題、手腳變形亦常見，兒童在當地醫院治療，但無法接受合適手術。

除了治療蒙古病童，她說基金冀安排當地醫生來港，或派明德醫生到當地，讓蒙古醫生學習手術過程，長遠令當地有能力治療有需要病人。