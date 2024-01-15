明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

為出歌戶口曾剩數百 盼傳自閉兒心聲消歧見

【明報專訊】「我覺得即使沒有回報，賺不到錢，但我覺得值得，一定有人會聽到（我的音樂）。」全職Beatbox導師Thomas，夢想與樂隊Beyond一樣創作關懷社會的歌曲，惟追夢之路非一帆風順，出歌的龐大開支，令銀行戶口一度僅餘數百元；家人不理解，唯有同樣學音樂的姐姐鼓勵他堅持。儘管如此，他仍盼以音樂繼續為小眾發聲，新歌《星兒》講述自閉兒及家長不為人知的心聲。

曾是出道歌手的Thomas，現以藝名「BT馮敬堯」創作音樂。當時仍是樂壇新人的他，希望能像Beyond以音樂傳達對社會及世界的關懷。雖然去年已完約並恢復自由身，但這段經歷讓他結識不少專業音樂人，亦學會饒舌和唱歌等技巧。

創作《星兒》的動機源自Thomas與友人一次對話，「（友人問我）是不是還在教一些低能仔、弱智仔」，令他氣憤又無奈，決定創作講述自閉症的歌曲，希望消除社會的偏見和歧視。

將學手語 教聾啞人Beatbox

新歌製作歷時逾9個月，為了投入自閉兒世界，他收集不同自閉症學生的遭遇，「有上街被歧視，被迫做自己不喜歡的事，令我回想玩音樂的時候，結合自己的經歷」。他利用音樂作媒介，用歌詞同訴自己與自閉兒心聲。

Thomas至今推出3首歌，已花費20多萬元，銀行戶口一度僅剩數百元。付出不獲家人理解，只有同樣學音樂的姐姐支持他勇往前行。他說，希望成為全能音樂人的同時，透過教導Beatbox，幫助更多人找到生活樂趣；又透露正在製作一首以傷殘人士為主題的新歌，並計劃學習手語，以便未來教導聾啞人Beatbox。

相關字詞﹕自閉症 自閉兒 歌曲 音樂 導師

上 / 下一篇新聞

偕兩女兒親友郊遊 疑時值潮漲 內地婦石澳拍照遭浪捲 弟施救同亡
偕兩女兒親友郊遊 疑時值潮漲 內地婦石澳拍照遭浪捲 弟施救同亡
小紅書推介打卡點 石滑浪急拾貝危險
小紅書推介打卡點 石滑浪急拾貝危險
林正財籲學校供學生每日一小時運動 「不排除監管」
林正財籲學校供學生每日一小時運動 「不排除監管」
由音樂到人生 Beatbox展SEN童潛能 歌手全職授課見證轉變 冀伙專家結合言語治療
由音樂到人生 Beatbox展SEN童潛能 歌手全職授課見證轉變 冀伙專家結合言語治療
源起廿蚊眾籌 20年助66人來港 明德：見證病童長大「神奇成就」
源起廿蚊眾籌 20年助66人來港 明德：見證病童長大「神奇成就」
政府谷生育下 料新生數字仍難大升
政府谷生育下 料新生數字仍難大升
環境局澄清 指定袋非牟利可派
環境局澄清 指定袋非牟利可派
研AI監視生產 學者藉香港製造攻全球 中大任教廿年成果 高清影像辨識產品質素
研AI監視生產 學者藉香港製造攻全球 中大任教廿年成果 高清影像辨識產品質素
學者變企業家 冀建百年品牌
學者變企業家 冀建百年品牌
聯想：企業數碼轉型 長遠更符成本效益
聯想：企業數碼轉型 長遠更符成本效益
的士疑衝燈遭城巴攔腰撞 兩乘客傷重不治
的士疑衝燈遭城巴攔腰撞 兩乘客傷重不治
磁石隔機偷公仔 水警被捕 3店下手 身檢9隻
磁石隔機偷公仔 水警被捕 3店下手 身檢9隻
江欣燕獨立屋第五度遭爆竊 失16萬財物
江欣燕獨立屋第五度遭爆竊 失16萬財物
業主登門收租 揭夫婦燒炭亡
業主登門收租 揭夫婦燒炭亡
灣區熱搜：深圳空中的士25分鐘抵穗 一鍵預約 最遲飛前30分鐘可訂 收費每小時5.8萬
灣區熱搜：深圳空中的士25分鐘抵穗 一鍵預約 最遲飛前30分鐘可訂 收費每小時5.8萬
灣區熱搜：有空地即可起降 私人定製花樣多
灣區熱搜：有空地即可起降 私人定製花樣多
灣區熱搜：深圳撐低空經濟 「北京永遠不可能」
灣區熱搜：深圳撐低空經濟 「北京永遠不可能」
嶄新核酸檢測技術 可自測多種疾病
嶄新核酸檢測技術 可自測多種疾病
擬年底開始臨牀測試
擬年底開始臨牀測試
CRISPR研究炙手可熱
CRISPR研究炙手可熱
【Emily】七成學童唔想「被出現」父母網帖中
【Emily】七成學童唔想「被出現」父母網帖中
【Emily】臨飛達沃斯 陳茂波主禮中環共融跑ACCA活動
【Emily】臨飛達沃斯 陳茂波主禮中環共融跑ACCA活動
【Emily】協恩學生港鐵實習 怕醜女拾自信
【Emily】協恩學生港鐵實習 怕醜女拾自信
【Emily】陳日君92歲生日 教友網民紛祝福
【Emily】陳日君92歲生日 教友網民紛祝福
【Emily】劏房戶讚社區客廳 最愛洗衣機
【Emily】劏房戶讚社區客廳 最愛洗衣機
【Emily】現身院慶 沈祖堯笑稱「唔好問我嘢」
【Emily】現身院慶 沈祖堯笑稱「唔好問我嘢」