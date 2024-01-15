為出歌戶口曾剩數百 盼傳自閉兒心聲消歧見

曾是出道歌手的Thomas，現以藝名「BT馮敬堯」創作音樂。當時仍是樂壇新人的他，希望能像Beyond以音樂傳達對社會及世界的關懷。雖然去年已完約並恢復自由身，但這段經歷讓他結識不少專業音樂人，亦學會饒舌和唱歌等技巧。

創作《星兒》的動機源自Thomas與友人一次對話，「（友人問我）是不是還在教一些低能仔、弱智仔」，令他氣憤又無奈，決定創作講述自閉症的歌曲，希望消除社會的偏見和歧視。

將學手語 教聾啞人Beatbox

新歌製作歷時逾9個月，為了投入自閉兒世界，他收集不同自閉症學生的遭遇，「有上街被歧視，被迫做自己不喜歡的事，令我回想玩音樂的時候，結合自己的經歷」。他利用音樂作媒介，用歌詞同訴自己與自閉兒心聲。

Thomas至今推出3首歌，已花費20多萬元，銀行戶口一度僅剩數百元。付出不獲家人理解，只有同樣學音樂的姐姐支持他勇往前行。他說，希望成為全能音樂人的同時，透過教導Beatbox，幫助更多人找到生活樂趣；又透露正在製作一首以傷殘人士為主題的新歌，並計劃學習手語，以便未來教導聾啞人Beatbox。