由音樂到人生 Beatbox展SEN童潛能 歌手全職授課見證轉變 冀伙專家結合言語治療

明報記者 潘明卉

Thomas自言非音樂專業出身，19歲才初次接觸Beatbox，沒想到從此開啟音樂旅程。他稱，儘管曾有升讀大學機會，但由於學費不菲，最後在香港專業教育學院完成學業後，選擇兼職Beatbox導師，「那時候也很辛苦，我記得差不多一天睡四五個小時而已，然後又回去兼職」。

跟名師表演 接觸殘障

解自己心結 改變理想

一次偶然機會下，Thomas結識了改變他一生的老師——香港著名舞蹈家王廷琳。在擔任王廷琳助手的半年間，他每周隨老師跑20場表演，接觸到有不同特殊需要的人，如傷殘、智障、自閉、抑鬱、精神病患等。這段歷程豐富了他的人生，使他變得更開放和了解不同背景的人，更放下原生家庭帶來的心結。

半年後，Thomas獲社工邀請到一所中學教導初中生Beatbox，「其實6年前，我根本都不知道SEN是什麼，那時社工跟我說『你平時也有教那些頑皮的學生吧，那你當頑皮多10倍就可以了』，然後我就膽粗粗答應」。

9年學生過千 一半SEN童

Thomas至今教學9年，其中6年教導SEN學生；學生人數過千，約一半為SEN。他說，雖然SEN學生較情緒化，隨時「跳掣」，「可以半小時是完全坐不定，永遠到處走，不停發出很多不同的聲音，不停問你問題」，但同時藝術、音樂及外語天賦卻異於常人。

學生擁抱送暖 非言說的愛

為了更深入理解SEN學生的內心，Thomas閱讀有關心理學的書籍，有空時還請教言語治療師，他不希望將課程視為興趣班，更盼成為「能力班」，於是耐心教導、訂立課堂規矩，以及鼓勵嘗試。他感嘆學生雖未能用言語準確表達情感，但每次下課時，他們總會默默為他送上溫暖擁抱告別，「他們是那種直接的、非語言的愛的表達，我覺得只有身為SEN（學生）的他們才能做到」。

在解決SEN學生課堂挑戰的同時，Thomas逐漸發現Beatbox有助改善語言溝通。曾有自閉症學生口肌能力很弱，「雪條棍都含不到」。他在教學之餘，觀察並提出需改善之處，讓家長跟進，沒料經過一段時間後，學生在覆診時突然能含住雪條棍，讓所有人大吃一驚。

Beatbox改善口肌說話

感動「第一次幫到傷殘者」

另一學生因腦神經問題影響口部肌肉，無法大聲說話，但學習3個月Beatbox後不僅音量提升，發音亦改善，甚至被話劇老師要求小聲一點，「我那時候真的哭了，因為我第一次真正幫到傷殘人士」。

展望未來，Thomas獲邀與言語治療師合作，本周開始固定觀察一個自閉症兒童小組，研究Beatbox對言語治療的成效，「這個是我最大的的榮譽，比以前拿獎更開心」。他全力推動Beatbox及言語治療結合的教學，並希望這種方式能在本港得到更多認可。